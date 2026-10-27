GIOVANI CONSERVATORI EUROPEI: no spettatori, pronti ad assumerci responsabilità

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - Pizzicotti Busilacchi: «La nostra generazione non vuole restare spettatrice, pronti ad assumerci responsabilità»
Dalla sicurezza delle frontiere alle minacce ibride, dalla cooperazione tra le nazioni alla preparazione delle nuove generazioni: i giovani conservatori europei si sono riuniti a Vilnius per discutere il futuro della difesa e della sicurezza del continente.
In occasione degli European Awareness Days – Peace Through Strength: Defending Europe, organizzati dall'ECR Party il 23 e 24 ottobre nella capitale lituana, alla presenza di Adam Bielan, presidente dell'ECR Party, e di Antonio Giordano, deputato di Fratelli d'Italia e Segretario Generale dell'ECR Party, European Young Conservatives (EYC) ha promosso una serie di incontri e workshop dedicati al contributo delle nuove generazioni alle sfide europee.
L'iniziativa ha rappresentato una delle prime occasioni di confronto internazionale dopo il rilancio di EYC, il movimento europeo che riunisce 16 organizzazioni giovanili di 15 nazioni, presentata ufficialmente a Roma durante Fenix.
«La grande partecipazione dei giovani qui dimostra che la nostra generazione non vuole restare spettatrice: siamo pronti ad assumerci la responsabilità di difendere la libertà, la sicurezza e costruire il futuro dell'Europa», ha dichiarato Maicol Pizzicotti Busilacchi, presidente designato di European Young Conservatives.
«Il nostro obiettivo è trasformare questa partecipazione in un lavoro politico concreto, costruendo una rete stabile tra le organizzazioni giovanili delle diverse nazioni. La sicurezza europea non riguarda soltanto gli eserciti o i governi: riguarda il futuro che la nostra generazione sarà chiamata a costruire e proteggere».
Il programma ha previsto la visita di una delegazione di giovani al Parlamento lituano e un confronto tra i membri del Board EYC e il ministro lituano dell'Economia e dell'Innovazione sulle priorità delle nuove generazioni. Si sono svolti anche un panel in cui il Board ha interrogato la sala con un sondaggio in tempo reale e il workshop "Peace Through Strength – Defending Europe's Future".
Ai tavoli di lavoro i partecipanti hanno discusso di capacità di difesa nazionali, cooperazione all'interno della Nato, sicurezza informatica, interferenze straniere e resilienza civile. Particolare attenzione è stata dedicata alle nuove modalità di guerra ibrida, dalla disinformazione al reclutamento online per attività di sabotaggio, e alla necessità di coinvolgere i giovani nella preparazione delle società europee.
(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - Pizzicotti Busilacchi: «La nostra generazione non vuole restare spettatrice, pronti ad assumerci responsabilità»