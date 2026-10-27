Comunicato Stampa 1890/2026 Domani, martedì 27 ottobre alle 11.30 a Palazzo Linetti (VE) presentazione 11° Premio Mestre di Pittura con vicepresidente Pavanetto

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - REGIONE DEL VENETO
– Giunta Regionale –
(AVN) – Venezia, 26 ottobre 2026
Domani, martedì 27 ottobre, alle ore 11.30, nella sala biblioteca di Palazzo Linetti (Calle Priuli ai Cavaletti – Cannaregio 99, Venezia), il vicepresidente della Regione del Veneto, Lucas Pavanetto, interverrà alla conferenza stampa di presentazione dell'11° edizione del Premio Mestre di Pittura.
Oltre al vicepresidente Pavanetto, interverrà il presidente del Circolo Veneto Christiano Costantini.
Il concorso, promosso dall'Associazione Il Circolo Veneto con la Fondazione Musei Civici di Venezia, con il sostegno della Accademia di Belle Arti di Venezia, il patrocinio di Regione del Veneto, della Città Metropolitana di Venezia e del Comune di Venezia, ha l'obiettivo di valorizzare l'arte pittorica contemporanea.
La partecipazione di un rappresentante della vostra testata sarà particolarmente gradita.
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