(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 27 May 2025 Bonelli scrive alla premier Meloni: il Ponte non solo unirà due cosche ma

rischia di trasformarsi in un bancomat per mafia e ’ndrangheta

In una lettera inviata alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il

co-portavoce di Europa Verde il deputato di AVS Angelo Bonelli denuncia il

rischio concreto che la realizzazione del Ponte sullo Stretto diventi

terreno fertile per interessi criminali e chiede al governo di sospendere

immediatamente l’iter in corso presso il CIPESS.

«Come Lei ben saprà – scrive Bonelli – la procura distrettuale antimafia ha

avviato un procedimento disciplinare nei confronti del procuratore Michele

Prestipino, accusato di aver rivelato informazioni riservate su indagini

relative al Ponte a due dirigenti di Webuild, azienda incaricata della

realizzazione dell’opera. Intorno al progetto si muovono interessi mafiosi

concreti: espropri riconducibili a famiglie della ’ndrangheta e di Cosa

Nostra, terreni destinati a cave e depositi acquistati da soggetti vicini

ai clan, contatti con politici locali, e un protocollo di legalità che –

nonostante le promesse – ancora non esiste.»

«A peggiorare il quadro – prosegue Bonelli – le procedure accelerate dal

MIT hanno escluso organismi tecnici fondamentali dello Stato come ISPRA,

INGV, ANAC, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e l’Autorità dei

Trasporti.»

Per questo motivo chiedo formalmente alla Presidente del Consiglio di

sospendere ogni ulteriore passaggio formale e politico relativo al Ponte

sullo Stretto, finché non sarà garantita l’assoluta impermeabilità

dell’opera alle infiltrazioni mafiose.

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE