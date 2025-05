[acspro] [CRUmbria-News] “Impatto delle emissioni provocate da attività siderurgica di Arvedi Ast nel quartiere di Prisciano”

(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2025

(Acs) Perugia, 27 maggio 2025 – “Riattivare il tavolo tecnico di confronto

tra Azienda Arvedi Ast, Regione Umbria, Comune di Terni, Arpa Umbria, ASL

Umbria 2, organizzazioni sindacali, che includa i rappresentanti del Comitato

di Prisciano, che venga convocato con cadenza regolare al fine di: monitorare

lo stato di attuazione degli interventi che vengono proposti dall’Azienda

(Arvedi Ast / Tapojarvi) e/o delle prescrizioni autorizzatorie definite dalle

autorità competenti; verificare a posteriori la corretta realizzazione degli

adempimenti richiesti e l’efficacia degli stessi; analizzare eventuali

nuove problematiche emergenti ed individuare le eventuali azioni

risolutive”, è una parte del dispositivo di una Proposta di risoluzione

predisposta unitariamente e votata all’unanimità questa mattina dalla

Seconda commissione, presieduta da Letizia Michelini.

L’atto di indirizzo mira ad impegnare l’Esecutivo anche a “proseguire

prioritariamente nelle azioni fin qui intraprese al fine di realizzare uno

studio epidemiologico ed eziologico con la collaborazione di soggetti

indipendenti, in grado di valutare i fattori di rischio sulla salute degli

abitanti del quartiere e dei cittadini; far sì che nei futuri aggiornamenti

del Piano regionale della Qualità dell’Aria venga presa in considerazione

l’introduzione di misure per il contrasto dell’inquinamento derivante da

fonti industriali, valutando le aree di maggiore criticità ambientale”.

Questo atto di indirizzo è stato predisposto a seguito di una audizione

richiesta dal “Comitato Prisciano – Terni Est” per affrontare le

problematiche ambientali derivanti dal persistente impatto delle emissioni

provocate dall’attività siderurgica di Arvedi Ast ed organizzata in loco

dalla Commissione lo scorso 11 aprile, alla quale hanno preso parte

rappresentanti istituzionali, sindacati, tecnici regionali e figure apicali

dell’Azienda (https://urly.it/319xxq [1]).

Nell’atto, che verrà posto a breve all’attenzione dell’Assemblea

legislativa per il voto (relatori: Michelini e Melasecche), viene tra

l’altro evidenziato come all’audizione abbiano preso parte, oltre ai

consiglieri regionali Letizia Michelini (presidente Commissione), Enrico

Melasecche, Fabrizio Ricci, Stefano Lisci e Luca Simonetti, i componenti del

Comitato Prisciano – Terni, l’assessore regionale all’Ambiente Thomas

De Luca, il sindaco di Terni Stefano Bandecchi, l’assessore del Comune di

Terni Sergio Cardinali, l’amministratore Delegato di Arvedi Ast Dimitri

Menicali, il direttore generale di Tapojarvi Stefano Proietti, il direttore

generale di Arpa Alfonso Morelli, i rappresentanti sindacali.

“I rappresentanti del Comitato – è scritto nel documento – hanno

evidenziato come da circa 30 anni molti residenti del quartiere siano

costretti a vivere in un contesto difficile a causa dei disagi e

dell’impatto ambientale che l’attività siderurgica di Arvedi Ast provoca

nel quartiere: polveri corrosive, fenomeni odorigeni, vibrazioni che

provocano disagi diffusi agli abitanti. Gli stessi rappresentanti hanno

espresso forte preoccupazione soprattutto per le conseguenze sulla salute

umana, sottolineando nel contempo l’altissimo tasso dell’incidenza

tumorale nella zona e chiedendo un approfondito studio epidemiologico alla

luce dei valori alti e crescenti di Nichel e PM10. Pur nella consapevolezza

dell’importanza che l’azienda riveste non solo nel panorama ternano, ma

anche umbro e nazionale, fondamentale per lo sviluppo economico, i

rappresentanti del Comitato hanno ribadito la necessità di garantire un

percorso di civile convivenza, chiedendo alle autorità, tra cui la Regione

per quanto di competenza, di monitorare sugli interventi adottati da Arvedi

Ast per la riduzione delle problematiche, nonché di valutarne l’efficacia.

L’amministratore delegato di Arvedi Ast, Dimitri Menecali ed il direttore

generale di Tapojarvi, Stefano Proietti, hanno sottolineato l’impegno

dell’azienda che, per la risoluzione delle varie problematiche, ha

predisposto un programma di interventi condiviso nell’ambito di un

confronto costante con Regione ed Arpa. Da tutte le parti è stato ritenuto

fondamentale un lavoro sinergico tra Azienda e Istituzioni, attraverso la

costituzione formale di un tavolo di lavoro finalizzato a monitorare i

progressi relativi agli interventi da porre in essere e individuare ulteriori

soluzioni in tempi rapidi per dare risposte e soluzioni alle problematiche

dei cittadini. I rappresentanti sindacali hanno, da un lato, auspicato la

necessità di maggiori certezze in ordine all’accordo di programma che

prevede sostanziosi investimenti in materia ambientale e, dall’altro, hanno

invitato la Regione a un monitoraggio costante con l’implementazione di

studi epidemiologici specifici sull’area, manifestando altresì massima

disponibilità per ogni tavolo tecnico. L’assessore regionale

all’Ambiente Thomas De Luca, nel ribadire l’importanza dell’accordo di

programma che la Regione Umbria è pronta a firmare, ha evidenziato la

necessità che le varie questioni siano affrontate all’interno di un tavolo

tra istituzioni e soggetti coinvolti per raggiungere il comune obiettivo

della soluzione del problema, partendo da due presupposti: la continuità

produttiva e la tutela dell’ambiente e della salute pubblica. I membri

della Commissione ed i consiglieri regionali presenti, nei loro interventi

hanno condiviso la necessità di un monitoraggio costante della situazione,

nonché di riattivare un tavolo di lavoro. La tutela della salute e

dell’ambiente – è stato ricordato – sono principi sanciti dalla

Costituzione ed è necessario garantire un equilibrio tra sviluppo

industriale e sostenibilità ambientale. AS/

