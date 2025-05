(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2025

(AGENPARL) – Mon 26 May 2025 Unibas Inside, prima puntata del nuovo format

“Scopri l’offerta accademica dell’Università degli Studi della Basilicata e pianifica il tuo futuro”. Al via un nuovo programma di approfondimento a cura dell’Ufficio Stampa della Giunta regionale della Basilicata. “Ogni episodio sarà un viaggio nella conoscenza”.

Cosa si studia all’Unibas? Quali sono le attività extracurriculari riservate agli studenti? E le opportunità di lavoro per chi si laurea nell’Ateneo lucano? Con “Unibas Inside”, la nuova rubrica di approfondimento a cura dell’Ufficio Stampa della Giunta regionale della Basilicata, cercheremo di rispondere a queste ed altre domande così da fornire un servizio di informazione agli studenti che si apprestano a fare scelte determinanti per il loro futuro accademico e professionale. In ogni episodio daremo voce ai protagonisti della realtà accademica lucana. Docenti e studenti ci accompagneranno in questo viaggio nella conoscenza e dentro l’Università.

Ospite di questa puntata la professoressa Patrizia Falabella, Prorettrice alla Didattica dell’Università degli Studi della Basilicata.

Guarda la prima puntata di Unibas Inside

Link diretto al video: Unibas Inside – L’offerta formativa dell’Ateneo lucano