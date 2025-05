Fwd: Migranti. Mari (Avs), oggi a Salerno il 40º sbarco, con persone maltrattate bisognose di cure, donne incinte, e ragazzini soli. Perché costringere a prolungare la navigazione a esseri umani già duramente provati? Dalle destra un’inutile cattiveria.

(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2025

(AGENPARL) – Mon 26 May 2025 *Migranti. Mari (Avs), oggi a Salerno il 40º sbarco, con persone

maltrattate bisognose di cure, donne incinte, e ragazzini soli. Perché

costringere a prolungare la navigazione a esseri umani già duramente

provati? **Dalle destra un’inutile cattiveria: *

Oggi la città di Salerno ha avuto il suo 40º sbarco di naufraghi salvati

dalle navi Ong nel Mediterraneo centrale. E ancora una volta la nostra

comunità darà una forte risposta di solidarietà e di impegno civile.

Lo afferma Franco Mari di Avs.

Di fronte a 250 esseri umani, di cui almeno un centinaio sono ragazzini che

fuggono dalla guerra, a donne incinte, a persone maltrattate però –

prosegue il parlamentare rossoverde salernitano – una domanda sorge: perché

ancora una volta si costringe una nave ong a fare altri giorni di

navigazione in più? È di queste ore la notizia che anche alla nave Ocean

Viking di Sos Mediterranee con 53 naufraghi a bordo è stato assegnato come

porto di sbarco quello della città di Livorno, una navigazione aggiuntiva

di oltre mille chilometri.

Perché questo governo – conclude Mari – prolunga in questo modo la

sofferenza di soggetti che hanno vissuto sulla propria pelle esperienze

terribili? Perché tutta questa inutile cattiveria?

Lo rende noto l’ufficio stampa – Salerno/Roma 26 maggio 2025 ore 15.30