INVITO STAMPA – INCONTRO “ANCORA CENTRALI NUCLEARI? ANCHE NO, GRAZIE

(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - Alla Camera dei Deputati un incontro per discutere dei rischi, dei costi e delle alternative al ritorno del nucleare in Italia. In programma, in anteprima nazionale, la proiezione del documentario Radioactive: The Women of Three Mile Island.
I numeri raccontano una transizione energetica che va in un'altra direzione.
Nel 1996 il nucleare contribuiva per il 17,5% alla produzione mondiale di elettricità. Nel 2024 la sua quota di è dimezzata. Nel frattempo, nel solo 2025, il mondo ha installato 814 GW di nuova capacità solare ed eolica, mentre la nuova capacità nucleare entrata in esercizio è stata sostanzialmente azzerata, da quella ritirata. È legittimo chiedersi se abbia senso investire ingenti risorse pubbliche in una tecnologia caratterizzata da elevatissimi costi iniziali, tempi di realizzazione pluridecennali, problemi ancora irrisolti nella gestione delle scorie radioattive e rischi che non possono essere azzerati. A ciò si aggiungono la dipendenza dalle filiere internazionali dell'uranio e la necessità di valutare attentamente le ricadute economiche, connesse alle scelte energetiche. Mentre le rinnovabili continuano a espandersi su scala globale, vogliamo aprire un confronto pubblico e documentato su costi, sicurezza, tempi, sostenibilità e alternative disponibili. Il futuro energetico dell'Italia deve essere discusso sulla base dei dati scientifici, dell'interesse collettivo e della tutela della salute e dell'ambiente.
È il momento di discutere quale futuro energetico vogliamo costruire per il nostro Paese. Ringraziamo WILPF Italia APS ed in particolare da Dott.ssa Patrizia Sterpetti, per il prezioso contributo all'organizzazione dell'evento.
(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - Alla Camera dei Deputati un incontro per discutere dei rischi, dei costi e delle alternative al ritorno del nucleare in Italia. In programma, in anteprima nazionale, la proiezione del documentario Radioactive: The Women of Three Mile Island.