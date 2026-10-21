Informazione, Graziano (Pd): grande mobilitazione su informazione più giusta e equa

(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - "In un quadro politico come quello attuale dove assistiamo sempre di più alla riduzione delle libertà di informazione è quantomai necessario fare una proposta unitaria di riforma del sistema di informazione pubblica e privata e fare una giornata di mobilitazione per un'informazione più equa e più giusta, con maggiori tutele per i giornalisti e per il loro lavoro". Lo dichiara Stefano Graziano già capogruppo Pd in commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai, a margine dell'incontro organizzato dall'Associazione Stampa Romana dal titolo Giornalisti in Rete.
"Dobbiamo tutti mobilitarci affinché il sistema dell'informazione in Italia faccia un passo in avanti, da broadcaster a digital media company, in modo da rendere il flusso delle informazioni più fluido ma anche più equo, in modo da mettere sullo stesso piano i programmi di informazione come i tg e quelli di approfondimento. I giornalisti devono avere le stesse tutele e non ci devono essere ricadute sulla qualità dell'informazione nell'uno o nell'altro caso", ha aggiunto Graziano.
"Per quanto riguarda i programmi di approfondimento- ha sottolineato Graziano – è importante approfondire alcuni punti quali l'assenza di un direttore responsabile dei diversi programmi, diritti sindacali ridotti (no cdr per ogni programma, no possibilità di leggere comunicati), carriere limitate da accordi sindacali solo ai programmi. Ecco tutto questo merita ulteriore attenzione e dobbiamo lavorare nella direzione sicuramente di una maggiore equità", ha concluso il dem.
Roma, 20 ottobre 2026