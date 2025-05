Comunicato stampa IVASS del 26 maggio 2025 – Online il sito dell’Arbitro Assicurativo

(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2025

(AGENPARL) – Mon 26 May 2025 COMUNICATO STAMPA DEL 26 MAGGIO 2025

Online il sito dell’Arbitro Assicurativo

Da oggi è online il sito dell’Arbitro Assicurativo.

L’Arbitro non è ancora operativo e lo diventerà con apposito provvedimento dell’IVASS che verrà pubblicato sul sito dell’Istituto e su quello dell’Arbitro.

Al momento, quindi, non è possibile presentare un ricorso. Tuttavia, iniziare a navigare sul sito consentirà agli utenti di prendere confidenza con l’Arbitro, capire come funzionerà e come attivare la propria tutela.

Il sito, una volta che lo strumento sarà operativo, guiderà l’utente, con linguaggio semplice e chiaro, in tutte le fasi della procedura.

Il portale è facile da consultare e l’architettura per moduli orizzontali aiuta a distinguere le diverse sezioni. In homepage sono immediatamente visibili gli argomenti di maggior interesse per l’utente: cos’è l’AAS, presentare un ricorso, imprese e intermediari inadempienti, notizie, FAQ.