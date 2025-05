Audizioni su garanzie prestazioni sanitarie – Martedì alle 12 diretta webtv

(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2025

26 maggio 2025

Audizioni su garanzie prestazioni sanitarie – Martedì alle 12 diretta webtvMartedì 27 maggio, alle ore 12, la Commissione Affari sociali della Camera svolge le seguenti audizioni nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge approvato dal Senato, recante “Misure di garanzia per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria”

ore 12.00 Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (FIASO), Associazione italiana delle aziende sanitarie ospedaliere e territoriali e delle aziende socio-sanitarie residenziali e territoriali di diritto privato (AIOP)

ore 12.20 Associazione medici e dirigenti del Servizio sanitario nazionale (ANAAO-ASSOMED), Sindacato medici italiani (SMI), NurSind-Il sindacato delle professioni infermieristiche

ore 12.50 Conferenza delle regioni e delle province autonome.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

