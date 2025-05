AOU SASSARI – Un carrello per le medicazioni e un fasciatoio per il Pronto soccorso

(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2025

nei giorni scorsi i giovani del RotarAct Sassari hanno donato al Pronto

soccorso di Sassari un carrello per le medicazioni e un fasciatoio che

faranno parte della dotazione dell’ambulatorio bambini della struttura di

viale Italia diretta dal dottor Paolo Pinna Parpaglia.

*Un carrello per le medicazioni e un fasciatoio per il Pronto soccorso*

*Il Rotaract Giovani Sassari dona alcuni arredi per l’ambulatorio bambini

della struttura di viale Italia. Il commissario straordinario:

“Un’importante attenzione per le fasce più fragili dei nostri pazienti”*

Sassari 26 maggio 2025 – Inedita alleanza tra il *Rotaract Giovani Sassari* e

l’*Aou*: nei giorni scorsi, grazie al ricavato di un evento di beneficenza,

sono stati consegnati al *Pronto soccorso *dell’Azienda ospedaliero

universitaria un *carrello per le medicazioni* e un *fasciatoio* destinato

all’ambulatorio bambini della struttura di viale Italia, potenziando gli

spazi di cura e accoglienza per i più piccoli.

L’iniziativa, promossa dal *past president* del Rotaract Giovani di

Sassari *Paola

Ruggiu* e da *Carlotta Chessa* dirigente medico della struttura di *Medicina

d’Emergenza Urgenza*, nasce dall’esigenza di arricchire l’area dedicata ai

piccoli pazienti che arrivano in Pronto soccorso. Si tratta di una fascia

di utenti che rappresentano circa il *10 per cento degli accessi* (0–18

anni). Solo nell’ultimo weekend i minori sono stati *20 su 281

interventi,* principalmente

per traumi cranici, del viso, e ferite da medicare e/o suturare. Il nuovo

carrello, con scomparti sicuri e pratici, e il fasciatoio ergonomico sono

stati scelti seguendo rigidi requisiti di sicurezza e funzionalità, per

supportare il personale medico e dare maggiore rassicurazione a famiglie e

bambini.

Dietro questa donazione c’è il progetto “*Healing Games*”, sostenuto anche

dal Rotary Club Sassari con un concerto di raccolta fondi. “Il nostro

obiettivo – hanno spiegato *Paola Ruggiu* e *Carlotta Chessa* – era

allestire un microcosmo protetto: pochi ma essenziali elementi per creare

un’area accogliente, dove genitori e piccoli pazienti possano sentirsi più

sereni. Il fasciatoio ergonomico e il carrello riducono stress e migliorano

l’esperienza complessiva”.

“Il Pronto soccorso rappresenta una delle principali porte d’ingresso nel

nostro sistema sanitario nazionale – ha detto il commissario straordinario

dell’Aou di Sassari, *Mario Carmine Palermo* -: un luogo vitale e sotto

costante pressione. Sono rimasto colpito dall’entusiasmo che medici e

infermieri mettono nel loro lavoro.

“Questa donazione va a beneficio della fascia più fragile dei nostri