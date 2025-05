(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2025

(AGENPARL) – Mon 26 May 2025 Amministrative: Locatelli, Lega in crescita a Genova e solida nei Comuni medio-piccoli. Avanti così

Roma, 26 mag.- “La Lega si conferma salda sul territorio e vicina ai cittadini. A Genova, registriamo una netta crescita rispetto alle precedenti amministrative e siamo secondo partito della coalizione di centrodestra. Nei comuni medio-piccoli ci confermiamo una forza politica di riferimento, mantenendo una presenza solida e radicata. Avanti così con determinazione, pronti a continuare il nostro lavoro per costruire un’Italia più forte, coesa e vicina ai cittadini. La Lega c’è e i numeri lo dimostrano”.

Così il responsabile degli Enti locali della Lega, Stefano Locatelli.

Ufficio Stampa – Lega per Salvini Premier