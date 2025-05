(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 25 May 2025 Bonelli: Salvini lancia un tour antimafia ma sapeva che ’ndrangheta e Cosa

Nostra avevano acquistato i terreni per il Ponte. Ecco i nomi.

“Matteo Salvini annuncia un ‘tour antimafia’ per promuovere il Ponte sullo

Stretto, ma da oltre un anno il suo ministero conosceva i nomi dei mafiosi

che avevano acquistato terreni in aree vincolate dal progetto. È una

sceneggiata propagandistica che insulta l’intelligenza dei cittadini e la

memoria di chi ha combattuto davvero la criminalità organizzata”.

Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e

co-portavoce di Europa Verde, che prosegue:

“Nei documenti ufficiali degli espropri per il Ponte, consultabili da mesi,

compaiono nomi legati alla storia di Cosa Nostra e della ’Ndrangheta.

Parliamo, ad esempio, degli eredi di Santo Sfameni, detto ‘il patriarca’,

figura centrale nei rapporti tra mafia e ambienti istituzionali, già

condannato per gravi reati e arrestato con l’accusa di essere uno dei

promotori della mafia nel Messinese. E ancora: tra gli intestatari dei

fondi agricoli c’è il casolare di Villafranca Tirrena che fu rifugio di

latitanti e teatro di summit mafiosi, tra cui quelli con Angelo Siino, noto

come ‘il ministro dei lavori pubblici’ di Cosa Nostra, e il boss

Michelangelo Alfano.

Salvini finge oggi di scoprire i rischi di infiltrazione mafiosa, ma il 4

aprile 2024 l’amministratore delegato della Società Stretto di Messina,

Pietro Ciucci, aveva promesso un protocollo di legalità per evitare

esattamente questi rischi. A oggi, maggio 2025, quel protocollo non esiste

ancora. Una domanda a Salvini: perché avete inserito, nelle aree di

esproprio funzionali alla realizzazione di cave, depositi e altre opere

connesse al ponte, terreni di proprietà di mafiosi e ndranghetisti?

E intanto – conclude Bonelli – Giorgia Meloni continua a tacere. Di fronte

all’assenza totale di trasparenza nelle procedure, alla violazione del

diritto europeo, alla distruzione di zone di protezione ambientale

riconosciute dall’Unione e all’esautoramento degli organismi tecnici come

Ispra, INGV, l’Autorità dei Trasporti, il Consiglio Superiore dei Lavori

Pubblici e l’ANAC, il silenzio del Presidente del Consiglio è inquietante”.

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE