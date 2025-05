Prevenzione del rischio CALORE nei cantieri

(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 24 May 2025 Accordo ANCE Enna-Sindacati per ridurre i rischi da stress termico nei

cantieri edili

Sabrina Burgarello- ANCE Enna-“Mettiamo in campo nuovi strumenti per

prevenire gli effetti delle temperature elevate”

Sottoscritto ieri 23 maggio un accordo tra i costruttori ANCE ed i

sindacati dei lavoratori edili della Feneal-Filca-Fillea per introdurre

strumenti di prevenzione atti a ridurre i rischi causati dalle

temperature estive sopra i 35°C.

La Presidente dell’ANCE – Sabrina Burgarello:”La cultura della sicurezza

nei cantieri che ogni giorno, insieme ai sindacati, cerchiamo di accrescere

viene ora declinata in alcuni semplici servizi che il nostro Comitato

Paritetico Territoriale avrà il compito di mettere a disposizione di

imprese e lavoratori.”

Con l’intesa viene garantito alle aziende il supporto consulenziale per

l’adeguamento delle procedure di sicurezza nei cantieri con l’inserimento

di processi per ridurre l’esposizione e prevenire i rischi dei colpi di

calore. I lavoratori delle aziende potranno poi gratuitamente usufruire di

un HUB sanitario in cui i medici del lavoro potranno effettuare visite

preventive particolarmente utili per i soggetti più a rischio.

“Le aziende sono già ben informate sulle soluzioni da adottare nei casi di

caldo eccessivo quali quelle di modificare l’orario di lavoro per evitare

le ore più calde e l’esposizione diretta al sole, accorgimenti che da soli

potrebbero non bastare, ragion per cui abbiamo ritenuto di proporre ai

sindacati di offrire un servizio di vigilanza sanitaria preventiva che

pensiamo possa contribuire a verificare lo stato di salute dei lavoratori

e prevenire, con suggerimenti personalizzati, i rischi determinati

dell’eccessiva esposizione al calore durante le lavorazioni”.

