[Comune Palermo] La Favorita del futuro: un parco multifunzionale che abbraccia Palermo. Lunedì la presentazione del progetto e dei primi interventi

*La Favorita del futuro: un parco multifunzionale che abbraccia Palermo*

*Pronto il nuovo progetto del Comune, al via i primi interventi da 10

milioni*

*Presentazione alla stampa lunedì 26 maggio alle 11 | Villa Niscemi*

PALERMO. Dopo un anno di studio e di lavoro, è pronto il piano di

fattibilità del Comune di Palermo per la rigenerazione del Parco della

Favorita, redatto da un pool di esperti nominati dal sindaco Roberto

Lagalla e coordinato dal paesaggista Giuseppe Barbera. Il polmone verde

della città, trecento ettari dove si intrecciano natura, storia, arte,

cultura, si prepara a diventare un parco multifunzionale che punta a fare

rinascere il sistema dei giardini storici, la via dell’acqua, gli agrumeti,

gli impianti militari pressoché sconosciuti al grande pubblico.

Sono già disponibili *dieci milioni di euro* del Piano operativo del *PN

Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027* per la riqualificazione delle prime

aeree, nella parte a più alta densità monumentale della Riserva.

Dal piano di fattibilità prenderà le mosse il nuovo Piano d’uso che seguirà

l’iter di approvazione al Comune e alla Regione.

*Lunedì 26 maggio alle 11 | Villa Niscemi*

il sindaco *Roberto Lagalla, *il professore *Giuseppe Barbera, *alla

presenza del gruppo di lavoro che ha progettato il piano di fattibilità,

spiegheranno quali sono i primi interventi e le prime aree che verranno

riqualificate.

Nell’occasione è stata realizzata un’esposizione documentaria illustrativa

del progetto che si potrà visitare da lunedì a mercoledì nelle Scuderie

(Galleria Nicola Scafidi) di Villa Niscemi. Dopo la conferenza Barbera

guiderà una visita ad alcune aree interessate dagli interventi, vicine alla

residenza istituzionale del Comune.

Simonetta Trovato

*giornalista*