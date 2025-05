[Comune Palermo] Benessere animale. Salvato un gatto randagio gravemente ferito grazie al tempestivo intervento di Comune e Asp

(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 24 May 2025 «La collaborazione tra Comune e Asp di Palermo ancora una volta ha

consentito di intervenire tempestivamente a salvaguardia dei nostri amici a

quattro zampe.

Romeo un gatto europeo randagio di circa un anno è stato soccorso da una

referente di colonia lo scorso 21 aprile e portato in condizioni disperate

nella struttura del Canile Sanitario municipale di Palermo.

Le condizioni erano immediatamente apparse particolarmente critiche a causa

di un incidente che ne aveva completamente compromesso gli arti posteriori

e la coda.

La caparbietà e la competenza dell’equipe veterinaria della Asp, guidata

dal dottor Antonino Pecoraino, in una struttura sempre più attenta e

rinnovata, hanno permesso a Romeo, dopo un mese in cui è stato sottoposto a

diversi interventi chirurgici e ad attente e puntuali cure, di potersi

rialzare spontaneamente e cominciare a compiere nuovamente i primi passi

verso la sua seconda vita. Palermo è tra i territori con maggiori criticità

per il numero di randagi, ma ancora una volta l’amministrazione comunale è

rimasta in prima linea per fronteggiare questa difficoltà, senza gravare

sul bilancio comunale: la gratuità del servizio consente, infatti, di

abbattere i costi e non ricorrere a dispendiose cliniche private».

Lo dichiara l’assessore comunale al Benessere Animale Fabrizio Ferrandelli.

Antonella Di Maggio

Ufficio stampa

Comune di Palermo