[Comune Palermo] Anniversario strage di Capaci – L’Ottava Circoscrizione propone di realizzare un’aiuola in Via Notarbartolo a tutela della stabilità dell’ “Albero Falcone”

(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 24 May 2025 Si inoltra nota a cura del presidente dell’ottava Circoscrizione, Marcello

Longo.

*****

Nel corso della seduta che si è svolta nella ricorrenza del 23 maggio, il

Consiglio dell’Ottava Circoscrizione ha voluto dedicare la propria

attenzione alla tutela dell “Albero Falcone”, simbolo dei valori della

Giustizia e della Legalità, dichiarato Bene “di eccezionale interesse

etno-antropologico”, iscritto anche all’ “Albo delle Piante Monumentali”.

In particolare, l’Ottava Circoscrizione ha tenuto conto dei pareri

acquisiti dagli agronomi interpellati i quali hanno osservato che l’

“Albero Falcone” – nella sua progressiva crescita – tende a sbilanciarsi

sempre di più verso la carreggiata stradale che rappresenta l’unico spazio

a disposizione della Pianta, posta a dimora in un’aiuola molto vicina – dal

lato opposto – alla facciata di prospetto dello stabile in condominio di Via

Notarbartolo n.23

,

ove abitavano Giovanni Falcone e Francesca Morvillo.

Per questo motivo, l’atto di indirizzo politico – formalizzato

all’unanimità dalla VIII Circoscrizione – chiede ai competenti Uffici del

Comune di Palermo di realizzare sul marciapiede di Via Notarbartolo

un’aiuola idonea a consentire alle radici aeree di cui è dotato l’ “Albero

Falcone” di atterrare, ancorarsi e sostenere lo stesso albero, rendendolo

più stabile.

Da questo punto di vista, peraltro, gli esperti hanno avuto modo di

spiegare che l’esemplare di “Ficus macrophilia columnaris magnoleides” di

cui si tratta evidenzia la presenza di radici aeree – tipiche della specie

cui appartiene – che si sono spontaneamente sviluppate dal lato in cui l’

“Albero Falcone” tende a sbilanciarsi, proprio in quanto la Pianta vorrebbe

utilizzarle per ancorarsi e sostenersi. Sennonché attualmente la crescita

di tali “liane” risulta frenata, in quanto la Pianta percepisce in modo

naturale l’assenza di quelle necessarie condizioni di umidità – in

relazione alla superficie posta in loro corrispondenza – che possano

risultare idonee a farle atterrare.

Conseguentemente, la realizzazione di un’aiuola in corrispondenza di alcune

di esse – come proposto in data odierna dall’Ottava Circoscrizione –

consentirebbe l’atterraggio delle stesse, svolgendo la fondamentale

funzione di sostegno dell’ “Albero Falcone”, garantendogli migliori

condizioni di stabilità.

Marcello Longo

Presidente

Ottava Circoscrizione

Comune di Palermo