(ARC) Eventi: Zannier, necessario sostenere iniziativa solidariet Lis Neris

(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 24 May 2025 L’assessore presente alla manifestazione Francy for Children

Trieste, 24 mag – “Questo ? un evento che ormai ? diventato un

riferimento necessario. Quando si incontra una famiglia che ha

veramente messo il cuore, oltre all’impegno economico, per creare

le condizioni per fare beneficenza senza volerla pubblicizzare,

non per tornaconto personale, ma solo per fare del bene, credo

sia doveroso continuare a sostenere e promuovere questa

iniziativa”.

Lo ha dichiarato oggi a San Lorenzo Isontino l’assessore

regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier,

intervenendo al convegno intitolato Impegno-Cuore-Passione,

nell’ambito della XII edizione dell’evento “Francy for Children”,

organizzato dalla famiglia Pecorari, proprietaria dell’etichetta

Lis Neris.

Come ha spiegato l’esponente della Giunta, la presenza della

Regione nasce proprio dalla volont? di dare il massimo risalto

possibile all’iniziativa, affinch? il maggior numero di persone

possa contribuire a un risultato positivo.

“Risultati che, tra l’altro – ha aggiunto Zannier – vengono

confermati da coloro che vivono e operano costantemente in

Myanmar, in una situazione decisamente complessa e difficile, ma

che riescono a testimoniare quanto bene possa essere realizzato

in quei territori e, quindi, quanto grande sia il valore di

questa iniziativa”.

