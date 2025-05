(AGENPARL) - Roma, 22 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 22 May 2025 Sezione “Basilicata in Salute” sul sito web della Regione

Un nuovo spazio per approfondimenti tematici in materia di salute e benessere

Sul sito web della Regione è attiva una nuova sezione “Basilicata in Salute – Sistema Sanitario Regionale”, ospitata all’interno del portale istituzionale afferente alle attività, alle informazioni, agli aggiornamenti e alle iniziative della Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona. “Basilicata in Salute” nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio dinamico e costantemente aggiornato per campagne di sensibilizzazione, consigli sui corretti stili di vita, approfondimenti tematici e informazioni utili in materia di salute pubblica. In un’ottica di comunicazione moderna e sempre più vicina alla comunità, la Direzione si dota inoltre di nuovi canali social: una pagina Facebook, un profilo Instagram e un profilo LinkedIn, che accompagneranno il sito istituzionale nella diffusione capillare dei contenuti. “Attraverso questi strumenti la Regione Basilicata – commenta l’assessore regionale alla Salute, politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico – punta a rafforzare il dialogo con la cittadinanza, promuovere iniziative di educazione sanitaria, informare tempestivamente su programmi e campagne di prevenzione, nonché favorire la diffusione di comportamenti consapevoli e responsabili per il benessere collettivo”.

I nuovi strumenti digitali sono ufficialmente online a partire da oggi e saranno facilmente accessibili anche dal sito della Regione Basilicata.

Per ulteriori informazioni:

http://www.regione.basilicata.it

Facebook: [https://www.facebook.com/share/15JJNhH5Qi/]

Instagram: [https://www.instagram.com/basilicata.insalute?igsh=eHdybXF0eWNvdTEw]

LinkedIn: [https://www.linkedin.com/in/sistema-sanitario-regione-basilicata-3baa71364?utm_source=share&utm_campaign=share_via&utm_content=profile&utm_medium=android_app]