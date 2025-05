(AGENPARL) - Roma, 22 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 22 May 2025 https://www.aduc.it/articolo/sciopero+dei+treni+come+farsi+disprezzare+dagli_39257.php

—————————-

Sciopero dei treni. Come farsi disprezzare dagli utenti

Domani è sciopero dei treni indetto dai sindacati Usb e Sgb che chiedono un nuovo contratto e lamentano carenza di organico e problemi di sicurezza.

Garantite le fasce orarie di tutela (6-9 e 18-21), tutto a posto? Certo che no. Per l’ennesima volta i problemi di qualcuno devono ricadere sulla collettività. Qualcuno che sarebbe Il Gruppo Fs Italiane, Italo e Trenord, nonchè gli stessi lavoratori che si affidano a questi sindacati… che invece di mettersi d’accordo, hanno deciso di abusare di pazienza e disponibilità degli utenti dei loro servizi (parte aziende) e dei loro concittadini (parte lavoratori). Concittadini che non c’entrano nulla con le incapacità e problemi degli attori di questa violenza sistematica e continua di un servizio che, praticamente, è monopolista, e quindi non consente agli utenti di decidere altrimenti. Chi ripagherà costi e problemi delle vittime di questo sciopero? Nessuno. Perché – giustamente- lo sciopero è un diritto, ma rimane il problema che non è un diritto creare danni ad altri. Vada per una, due, tre volte, ma quando il diritto alla mobilità dei viaggiatori viene infranto

sistematicamente, il dubbio che dall’esercizio di un diritto si sia passati ad un abuso malevolo dello stesso, ci sembra legittimo.

Al momento – autorità preposte che si spera facciano il loro dovere per evitare questo scempio di legalità – una sola cosa è certa: vige la rassegnazione da parte degli utenti che, non più lentamente, si trasforma in disprezzo e sfiducia di entrambe le parti.

Vincenzo Donvito Maxia – presidente Aduc

COMUNICATO STAMPA DELL’ADUC

URL: http://www.aduc.it

============