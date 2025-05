(ARC) Viabilit: Amirante, confermati 2,5mln per Piazza del Popolo a Pn

(AGENPARL) - Roma, 22 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 22 May 2025 riqualificazione dell’area centrale. Incontro con sindaco e

uffici comunali

Pordenone, 22 mag – “I 2,5 milioni che la Regione aveva

inizialmente destinato al Comune di Pordenone per la

realizzazione di un parcheggio multipiano in Piazza del Popolo,

potranno essere utilizzati invece per riqualificare l’area”.

Lo ha annunciato l’assessore regionale alle Infrastrutture e

territorio del Friuli Venezia Giulia, Cristina Amirante, a

margine di un incontro con il Sindaco Alessandro Basso, alcuni

componenti della giunta locale e gli uffici tecnici del Comune.

L’operazione ? stata possibile grazie all’approvazione della

norma multisettoriale in Aula a Trieste, che consente

all’amministrazione comunale della Destra Tagliamento di poter

sfruttare le risorse concesse alla fine del 2021 a favore della

riqualificazione dell’area. L’intervento originariamente

previsto, ovvero la realizzazione di un parcheggio multipiano

legato a fondi Pnrr, non ha potuto rispettare i tempi tecnici

imposti; tuttavia, ? stata garantita la possibilit? di conservare

il finanziamento regionale, permettendo di intervenire nel centro

cittadino di Pordenone in una forma pi? flessibile e funzionale.

L’assessore ha evidenziato come la nuova destinazione dei fondi

consenta di valorizzare lo spazio sia come area per eventi

pubblici, sia nella sua funzione fondamentale di parcheggio, pur

con un assetto riqualificato e meglio integrato al contesto

urbano.

In prospettiva, il completamento dell’intervento si inserisce in

una pi? ampia visione strategica di rigenerazione urbana che

coinvolge l’area del Centro studi, l’ex Fiera e il nuovo Polo

Young. “Questo – ha sottolineato Amirante – ? un progetto che

ruota attorno ai ragazzi che studiano, che socializzano, che

praticano sport, motivo per cui ? fondamentale completare anche

questo tassello”.

“La Regione – ha concluso l’esponente dell’esecutivo – non poteva

che essere al fianco del Comune di Pordenone per portare a

compimento un intervento che contribuisce alla vivibilit? e alla

modernizzazione di un’area centrale della citt?”.

