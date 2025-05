(ARC) Commercio: Bini, Distretto Riviera friulana rilancia centri storici

(AGENPARL) - Roma, 22 Maggio 2025

Thu 22 May 2025 L'assessore ha partecipato a Palazzolo dello Stella alla

presentazione del nuovo Distretto

Palazzolo dello Stella, 22 mag – “Il Distretto del commercio

della Riviera friulana rappresenta un modello virtuoso di

collaborazione tra istituzioni, imprese e cittadini. Una rete

capace di generare crescita, promuovere l’identit? del territorio

e sostenere il tessuto economico locale in modo concreto e

duraturo”.

Lo ha affermato questa sera l’assessore regionale alle Attivit?

produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, intervenendo a

Palazzolo dello Stella alla presentazione del neonato Distretto

del commercio della Riviera friulana, sostenuto dalla Regione con

un finanziamento di 600mila euro su un piano economico

“Il distretto – ha evidenziato Bini – ? frutto di un’alleanza tra

dieci amministrazioni comunali e numerose associazioni di

categoria, in linea con lo spirito di SviluppoImpresa, che ha

introdotto i distretti del commercio come strumenti di

rigenerazione urbana, rilancio dei centri storici e

valorizzazione del tessuto economico locale. Un percorso che

coinvolge oggi il 62% dei Comuni della nostra regione e

testimonia una risposta concreta alle esigenze di rilancio del

settore terziario, in sinergia con il territorio”.

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco di

Palazzolo dello Stella, Franco D’Altilia, i rappresentanti delle

amministrazioni comunali aderenti e di Confcommercio, oltre al

presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin.

Bini ha spiegato che “il progetto punta su infrastrutture,

marketing, digitalizzazione, bandi per le imprese, formazione e

sviluppo turistico, con attenzione specifica al contrasto della

desertificazione commerciale, alla riattivazione di spazi sfitti,

alla promozione di eventi locali e al sostegno della mobilit?

dolce, in connessione con gli assi ciclabili esistenti”.

Numerose e di ampio respiro le iniziative previste all’interno

del progetto di sviluppo del Distretto del commercio della

Riviera friulana: dalla promozione del commercio a chilometro

zero e delle tipicit? locali, allo sviluppo di servizi digitali,

alla creazione di comunit? energetiche, senza dimenticare la

riqualificazione di aree e spazi pubblici e dei percorsi pedonali

e ciclabili.

“La Riviera friulana – ha concluso Bini – ? un territorio che

unisce natura, tradizione e dinamismo imprenditoriale. Questo

distretto ? la dimostrazione che fare rete, investire con visione

e costruire alleanze territoriali solide pu? dare un futuro ai

nostri centri storici e a chi ogni giorno li anima con il proprio

lavoro”.

