(ARC) Att. produttive: Bini, Regione motore dello sviluppo economico

(AGENPARL) - Roma, 22 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 22 May 2025 L’assessore in visita allo stabilimento Quality Food (Delser),

oggetto di un finanziamento da 15 mln da parte del FRIE

Martignacco, 22 maggio – “Grazie a un importante finanziamento

di 15 milioni di euro garantito attraverso il comitato di

gestione del FRIE, la Regione ha permesso a un’azienda

d’eccellenza come la Quality Food di incrementare

significativamente la propria capacit? produttiva, confermandosi

realt? leader nel proprio settore. ? un esempio concreto di come

le istituzioni possano essere motore e promotore dello sviluppo

economico, generando ricadute positive sul territorio”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Attivit? produttive,

Sergio Emidio Bini, in occasione della visita odierna allo

stabilimento della Quality Food (Delser) di Martignacco, dove ?

stata presentata la nuova linea dedicata alla produzione di

cracker.

“Ho colto con piacere – ha aggiunto Bini – l’impegno e la grande

passione dei titolari della societ?, che oltre a puntare sulla

qualit?, hanno scelto di investire in innovazione e automazione,

senza per? dimenticare l’importanza dell’attivit? umana: lo

stabilimento di Martignacco d? lavoro a oltre 200 persone, un

dato che testimonia il forte legame tra impresa e territorio”.

L’impianto rientra in un articolato programma di investimenti da

oltre 20 milioni di euro presentato dall’azienda e sostenuto dal

FRIE, in larga parte destinato all’acquisto e alla messa in

esercizio di una nuova linea produttiva con capacit? di circa 300

kg/ora, che ha sostituito il precedente impianto, incrementando

la capacit? produttiva del 50%. Il progetto include anche

interventi di ammodernamento, consolidamento e ampliamento degli

spazi aziendali, funzionali all’efficienza del nuovo ciclo

produttivo.

Il finanziamento concesso nel 2021 dal FRIE (Fondo di rotazione

per iniziative economiche) ammonta a 15 milioni di euro, e si

aggiunge a un precedente sostegno ricevuto nel 2018 per

l’ampliamento degli spazi produttivi. L’azienda ? inoltre

partecipata da Friulia, a conferma del radicato rapporto con il

sistema economico regionale.

“Il FRIE – ha commentato Bini – si conferma una leva fondamentale

per lo sviluppo economico. Basti pensare che dal 2018 al 2024, il

comitato di gestione del Fondo di rotazione per le iniziative

economiche ha effettuato oltre 1.500 deliberazioni di interventi

finanziari, per un corrispettivo economico di circa 1,6 miliardi

di euro di prestiti agevolati, il 74% dei quali erogati a

sostegno delle PMI. Risultati che attestano in maniera plastica

l’ottimo lavoro svolto dal Comitato di gestione in questi anni”.

Alla visita erano presenti anche il presidente entrante del FRIE,

Michele Zanolla, il presidente uscente Alessandro Da Re, il

presidente della societ? Franco Rossetto e l’amministratore

delegato Bruno Rossetto.

Fondata nel 1891 a Martignacco, la Delser nasce dalla genuinit?

delle antiche ricette friulane e si afferma gi? nei primi decenni

del Novecento come marchio di qualit?, fino a diventare fornitore

della Casa Reale e della Santa Sede. Negli anni Duemila l’azienda

assume l’attuale assetto con la costituzione della Quality Food

Group S.p.A., puntando su innovazione e internazionalizzazione.

Oggi opera su un’area di oltre 104.000 mq, con una capacit?

produttiva annua di 18.000 tonnellate di prodotti da forno.

ARC/PT/gg

221917 MAG 25