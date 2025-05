(ACON) SCUOLA. NOVELLI (FI): S AD ACCOGLIENZA, MA NO SOTTOMISSIONE

(AGENPARL) - Roma, 22 Maggio 2025

Trieste, 22 mag – "Disponibili ad accogliere, conoscere e

dialogare. Ma non a confondere apertura e rispetto con una

malcelata forma di sottomissione o di rinuncia alla nostra

identit?. Quanto accaduto in Lombardia, con bambini portati in

moschea per assistere a vere e proprie lezioni sull’Islam, non

pu? lasciare indifferenti. Parliamo dello stesso Islam che, a

parole, predica il rispetto della donna, ma nei fatti la

sottomette, senza distinzioni territoriali, anche in Friuli

Venezia Giulia. Siamo di fronte a un confine pericolosamente

superato, dove l’educazione al rispetto e alla conoscenza rischia

di trasformarsi in una forma di indottrinamento mascherato”.

Roberto Novelli, consigliere regionale di Forza Italia e

presidente della Commissione Istruzione, in una nota esprime

“ferma contrariet? a ogni iniziativa scolastica che possa anche

solo lontanamente configurarsi come un cedimento culturale. ?

paradossale che in alcune scuole italiane si elimini il presepe o

si tolgano i crocefissi per non urtare la sensibilit? di

qualcuno, mentre si portano i bambini a inginocchiarsi in una

moschea”.

“Auspico – prosegue il consigliere regionale – con forza che in

Friuli Venezia Giulia non si ripetano episodi ambigui come quelli

cui abbiamo assistito in Lombardia. Le scuole del nostro

territorio devono essere presidio di equilibrio, di valori

condivisi e di coerenza educativa. Abbiamo il dovere di difendere

la nostra storia, i nostri simboli e le nostre radici culturali,

senza complessi e senza ambiguit?”.

“La laicit? non ? neutralit? culturale, n? tantomeno svuotamento

della nostra identit?. E Forza Italia sar? in prima linea per

garantire che l’istruzione resti fedele al suo ruolo: formare

cittadini consapevoli, non mettere in discussione ci? che siamo.

Solo ipotizzare di chiudere le scuole per il Ramadan – conclude

Novelli -, a mio avviso, costituisce un passo pericoloso di un

processo che rischierebbe di portarci molto lontani dalle nostre

origini”.

