22/5/2025 DOMANI, VENERDÌ 23 MAGGIO ALLE 16 IN PIAZZA UNITÀ D’ITALIA EUROPE DIRECT TRIESTE SARÀ A FIANCO DELLA BIOLOGA MARINA E DIVULGATRICE SCIENTIFICA, MARIASOLE BIANCO NELLA TAPPA CONCLUSIVA DEL TOUR “UN MARE DI CENTRI: INSIEME PER IL FUTURO DEL MAR

22/5/2025

DOMANI, VENERDÌ 23 MAGGIO ALLE 16 IN PIAZZA UNITÀ D’ITALIA

EUROPE DIRECT TRIESTE SARÀ A FIANCO DELLA BIOLOGA MARINA E

DIVULGATRICE SCIENTIFICA, MARIASOLE BIANCO NELLA TAPPA

CONCLUSIVA DEL TOUR “UN MARE DI CENTRI: INSIEME PER IL

FUTURO DEL MARE” NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE “MARE

NORDEST 2025”

“Mare Nordest” rientra per il secondo anno consecutivo nel progetto “Un mare

di centri” del Centro di Informazione europea EUROPE DIRECT Trieste, gestito dal

Comune di Trieste – Ufficio Comunicazione, Direzione Generale, Servizio

Informazione Istituzionale e Open Government in convenzione con la

Rappresentanza della Commissione europea in Italia.

Al progetto “Un mare di centri” partecipano diversi centri della rete italiana

Europe Direct con il sostegno della Rappresentanza della CE in Italia a Roma con

l’obiettivo di creare eventi ed attività per sensibilizzare e contribuire a far crescere la

consapevolezza che le azioni positive di ognuno possono portare ad un grande

risultato, quello della salvaguardia dell’ambiente marino. Missione che è ben

rappresentata dalle priorità della Commissione europea

(https://commission.europa.eu/priorities-2024-2029_it) che si fondano sulla Agenda

strategica dell’UE per il periodo 2024-2029.

Trieste è stata scelta per la tappa conclusiva del tour di divulgazione scientifica

“Un mare di centri: Insieme per il Futuro del Mare”, a cura della Commissione

europea – Rappresentanza in Italia e di Worldrise, organizzazione no profit che da

oltre 10 anni si dedica alla conservazione efficace dei mari italiani; per l’occasione è

stato concesso a Mare Nordest 2025 il patrocinio della Commissione.

EUROPE DIRECT Trieste sarà a fianco della divulgatrice scientifica Mariasole

Bianco, che risponderà nella tarda mattinata di venerdì 23 maggio (a partire dalle

ore 12.20 circa) alle domande degli studenti ospiti nella tensostruttura di piazza

dell’Unità. Proseguirà il suo tour divulgativo con l’incontro aperto a tutti sempre

venerdì 23 maggio alle ore 16 nella stessa piazza dove con immagini suggestive,

meraviglie e fragilità del mare, suggerirà come cittadini, istituzioni e terzo settore

possono agire insieme per proteggere in maniera efficace almeno il 30% dei mari

italiani entro il 2030: l’obiettivo 30×30, prioritario nella Strategia per la Biodiversità

2030 dell’Unione europea.

La biologa marina Mariasole Bianco, fondatrice di Worldrise – opera su vari fronti,

tra cui la ricerca scientifica, la formazione e l’educazione ambientale e la promozione

di politiche sostenibili – è stata designata dalla Rappresentanza della Commissione

europea in Italia a Roma per promuovere la consapevolezza riguardo alle questioni

ambientali. È anche presentatrice di documentari e programmi televisivi, tra cui

“Kilimangiaro” (Rai3), dove condivide la sua passione per il mare e le sue meraviglie

educando il pubblico sull’importanza della salvaguardia degli oceani e delle specie

che li abitano”.

L’intera manifestazione Mare Nordest 2025 – Tutti i riflessi del mare- ha ricevuto il

patrocinio della Commissione europea, di EUROPE DIRECT Trieste ed è stata

registrata in EMD – European Maritime Day in my Country, campagna di

sensibilizzazione a cura della Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca

(MARE) che promuove la conservazione degli oceani e pratiche sostenibili di

economia blu.

