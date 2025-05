(ARC) Viabilit: Amirante, 960mila euro per asfaltature Chions-Pravisdomini

(AGENPARL) - Roma, 21 Maggio 2025

Udine, 21 mag – "All'interno della programmazione degli

interventi 2025 del servizio viabilit? dell’Edr di Pordenone, ?

previsto un intervento di riqualificazione stradale e asfaltatura

lungo la SP1 della Val d’Arzino nei Comuni di Chions e

Pravisdomini, per un importo stimato dei lavori di 960mila euro.

Questa somma rientra tra quelle gi? a bilancio dell’Edr di

Pordenone per 2 milioni di euro e destinate ad eseguire

asfaltature strategiche”.

Lo ha riferito oggi in Aula l’assessore regionale a

Infrastrutture e territorio Cristina Amirante rispondendo ad

un’interrogazione su questo argomento.

L’assessore ha anche specificato che l’Edr di Pordenone dispone

di uno stanziamento a valere sulla legge di Stabilit? di 2,5

milioni di euro per le asfaltature da destinare prevalentemente

alla montagna.

