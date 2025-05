[acspro] [CRUmbria-News] Acs le notizie di oggi

(AGENPARL) - Roma, 21 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 20 May 2025 Edizione numero 83 di martedì 20 maggio 2025

Respinta mozione di censura per l’assessore Bori. L’Assemblea legislativa

dell’Umbria ha respinto la mozione di censura nei confronti

dell’assessore al bilancio promossa dai consiglieri di opposizione (prima

firmataria Laura Pernazza-FI)

“Montedoglio: no alle logiche strumentali: corretto percorso avviato,

nessun rischio per l’Alto Tevere” – Nota di Michelini e Betti (PD)

“Interventi strutturali e governance unitaria per la salvaguardia del Lago

Trasimeno” e “Utilizzo dell’acqua di Montedoglio per la

riqualificazione e il rilancio del Lago Trasimeno” – Discussione congiunta

e voto separato su due mozioni di Betti (Pd) e di Arcudi (Tp-Uc). Approvata

la prima (astensione della minoranza), respinta la seconda (voto contrario

della maggioranza)

“Rifinanziamento della legge regionale 3/2013 per 117 interventi per il

sisma del 2009” – L’Aula rinvia in Commissione la mozione presentata da

Andrea Romizi (FI)

“Culle per la vita”: approvata mozione promossa dal gruppo Fratelli

d’Italia con emendamenti proposti dalla maggioranza

“Tutela di mamme e neonati prima di tutto con l’istituto del parto in

anonimato, previsto dalla legge” – Nota di Michelini e Betti (Pd) sulla

mozione ‘Culla per la vita’ approvata dall’Assemblea legislativa

“Iniziative urgenti per la prevenzione ed il contrasto della violenza di

genere” – Approvata mozione di Fabrizio Ricci (AVS)

“Rafforzare le politiche contro la violenza di genere in Umbria” –

Fabrizio Ricci (Avs) commenta la mozione approvata in Aula

Approvata mozione su accordo di programma Arvedi Ast – L’atto, di

iniziativa dei consiglieri Tagliaferri (Umbria domani-Proietti presidente),

Filipponi e Maria Grazia Proietti (Pd), emendato con proposte della minoranza

Bocciata mozione su “Riconoscimento ed equiparazione dei liberi

professionisti alle imprese nell’accesso ai bandi e alle politiche di

sviluppo” – Atto redatto da Laura Pernazza (FI)

“Riconoscimento ed equiparazione dei liberi professionisti alle imprese

nell’accesso ai bandi e alle politiche di sviluppo” – Nota a firma dei

consiglieri Francesco Filipponi, Cristian Betti, Maria Grazia Proietti,

Stefano Lisci, Letizia Michelini (PD), Luca Simonetti (M5S), Bianca Maria

Tagliaferri (Umbria Domani), Fabrizio Ricci (AVS)

“Liste di attesa, raggiunta la cifra record di 85mila. La gestione Proietti

è un fallimento, nessuna trasparenza e numeri confusi in Aula” – Nota di

Tesei (Lega)

Variazione del Bilancio 2025-27 dell’Assemblea legislativa – Approvata

all’unanimità dall’Aula

QT 1 “Riattivazione del punto nascita dell’ospedale San Matteo degli

Infermi di Spoleto”

Qt 2 – “Introdurre l’Atrofia muscolare spinale nello screening neonatale

dell’Umbria”

Qt 3 – “Criticità organizzative e di personale nella struttura complessa

di Pediatria Foligno-Spoleto”

Qt 4 – “Taglio del monte ore di lavoro straordinario ed effetti sulla

gestione dei turni e delle liste di attesa nelle strutture sanitarie”

QT 5 – “Chiarimenti in ordine all’utilizzo dell’ospedale da campo

acquistato durante l’emergenza pandemica da covid 19”

“Ospedale da campo, uno spreco colossale di risorse non giustificabile

dall’emergenza” – Nota di Betti e Michelini (Pd)

QT 6 – “Criticità del sistema Gari e sospensione dell’assegnazione di

gasolio agricolo agevolato”

QT 7 – “Piastre logistiche di Città di Castello e Foligno, sollecito a

provvedere alla richiesta dei territori”

QT 8 – “Condizioni di degrado del bus terminal di piazza Partigiani a

Perugia, azioni e tempi per ripristinare decoro, funzionalità e sicurezza”

QT 9 – “Sbloccare la situazione di stallo e di indire bando per gli alloggi

Ater di Palazzo Leonetti Luparini a Spoleto”

QT 10 – “Sospensione del bando regionale per la sostituzione degli impianti

termici domestici a biomassa”

“Assenza presidente Proietti in Aula il 6 maggio scorso: hanno mentito, al

momento della convocazione era già noto l’impegno della Governatrice a

Roma” – Nota dei Gruppi consiliari dell’opposizione

