(ACON) SALUTE. HONSELL (OPEN): RICCARDI SMANTELLA SANIT ANCHE IN ASUFC

(AGENPARL) - Roma, 21 Maggio 2025

della programmazione sanitaria in Friuli Venezia Giulia divampa,

l’assessore alla salute regionale Riccardi continua indisturbato

e nel silenzio generale a smantellare pezzo dopo pezzo il

Servizio sanitario pubblico. L’ultima, gravissima notizia

riguarda l’esternalizzazione ai privati dei servizi sanitari nei

Pronto Soccorso di Udine, Palmanova, San Daniele e Latisana. Una

scelta ideologica e costosa, che mina alle fondamenta il diritto

alla salute pubblica. Ma ancora pi? grave ? l’atteggiamento di

Riccardi: da oltre un anno l’assessore non sta rispondendo in

Commissione alla nostra interrogazione sul tema, datata 15

febbraio 2024. L’assessore continua imperterrito ad evitare ogni

confronto con i consiglieri, con gli operatori e con i

cittadini”. Lo afferma in una nota Furio Honsell, consigliere

regionale di Open Sinistra Fvg.

“Dopo il disastro, segnalato anche da un ministro, dell’Asfo, il

caos ora – segnala Honsell – arriva anche in Asufc. E non ci si

preoccupi troppo, pare essere la prassi dell’assessore. Ma noi ci

preoccupiamo eccome. Si tratta di privatizzazioni per un costo

totale di otto milioni di euro: una cifra enorme che sarebbe

potuta essere impiegata per rafforzare il personale pubblico con

incentivi veri, per trattenere e richiamare medici e operatori.

Invece si regalano fondi pubblici al privato, mentre i reparti si

svuotano, le equipe professionali vengono smembrate e la qualit?

dei servizi precipita”.

“Gli stessi sindaci, primi responsabili della salute dei propri

cittadini – evidenzia il consigliere – vengono convocati da

Riccardi solo per essere messi davanti al fatto compiuto. E se

osano alzare la voce, l’assessore li zittisce con un’arroganza

che offende le istituzioni: secondo lui, i sindaci devono

‘evitare di entrare nei meccanismi di gestione delle prestazioni

sanitarie’. Tradotto: devono tacere mentre i cittadini aspettano

ore in Pronto Soccorso, o mesi per una visita specialistica”.

“Allora ? lecito chiedersi: cosa sta realmente accadendo dietro

le quinte di questa ‘riforma’? Quali sono gli interessi veri che

si vogliono tutelare? Il Servizio sanitario pubblico del Friuli

Venezia Giulia, un tempo motivo di orgoglio, sta venendo

smantellato con ostinazione e silenzio complice. E noi – promette

Honsell – non staremo a guardare. L’assessore Riccardi venga

finalmente a riferire in Commissione. Lo deve ai rappresentanti

istituzionali. Lo deve ai cittadini”.

