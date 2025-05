INVITO STAMPA – Premiazione del Concorso “ACCOGLI COME VORRESTI ESSERE ACCOLTO”

(AGENPARL) - Roma, 20 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 20 May 2025 Concorso “ACCOGLI COME VORRESTI ESSERE ACCOLTO”

per le scuole secondarie di primo e secondo grado di Brescia e provincia

Anno scolastico 2024-2025 (terza edizione)

COMUNICATO STAMPA maggio 2025

Martedì 20 maggio dalle ore 9,30 presso l’Auditorium San Barnaba di Brescia avrà luogo la premiazione del Concorso scolastico “Accogli come vorresti essere accolto”.

Il Concorso, giunto quest’anno alla terza edizione, continua a riscuotere grande interesse tra gli istituti bresciani. Sono stati infatti convolti 908 alunni di 47 classi, appartenenti a 20 scuole secondarie di primo e secondo grado, distribuite su gran parte del territorio provinciale: da Ponte di Legno a Remedello, da Palazzolo a Desenzano, oltre a diverse scuole della città.

A tutti è stata offerta la possibilità di fruire di un percorso formativo, a cura degli Enti attuatori dei progetti SAI, per promuovere la conoscenza di esperienze migratorie e del sistema di accoglienza, attraverso le testimonianze di rifugiati, richiedenti asilo e operatori.