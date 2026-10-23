CASA, SIRONI (M5S): MELONI DICA A CITTADINI SE EMERGENZA E’ APPALTATA A ABU DHABI

(AGENPARL) - Roma, 23 Ottobre 2026 - ROMA, 22 ott. – "Giorgia Meloni ci metta la faccia: il governo ha davvero consegnato la regia delle politiche abitative italiane a un fondo sovrano di Abu Dhabi? Se l'emergenza casa è stata appaltata agli Emirati Arabi, la presidente del Consiglio lo dica chiaramente ai cittadini". Lo dichiara la senatrice del Movimento 5 Stelle, Elena Sironi. "Quanto svelato dall'inchiesta di Dataroom traccia un quadro sconcertante sulle retrovie del "Piano Casa". È inaccettabile che un programma strategico nazionale venga gestito tramite fondi lussemburghesi in cui il fondo arabo Mubadala vanta diritti di veto e poteri d'interdizione su acquisti e vendite immobiliari. La cosa ancora più grave è che a fronte dei decantati 'capitali privati', la quota maggioritaria dei soldi arriva da società a controllo pubblico, con il ruolo del manager Abbadessa tutt'altro che chiaro. È un'operazione opaca che garantisce enormi profitti a manager e intermediari privati, mentre le decisioni sulla casa rischiano di essere prese sull'asse Milano-Lussemburgo-Abu Dhabi. L'emergenza abitativa richiede interventi trasparenti, rispetto per l'ambiente e veri alloggi popolari, non regali urbanistici a capitali esteri. Presenteremo subito un'interrogazione per pretendere la verità in Aula", conclude Sironi.
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