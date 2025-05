[acspro] [CRUmbria-News] “Tutela di mamme e neonati prima di tutto con l’istituto del parto in anonimato, previsto dalla legge”

(AGENPARL) - Roma, 20 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 20 May 2025 Nota di Michelini e Betti (Pd) sulla mozione ‘Culla per la vita’

approvata dall’Assemblea legislativa

(Acs) Perugia, 20 aprile 2025 – “Approvata la mozione sulle culle per la

vita, ma per promuovere innanzitutto l’istituto del parto in anonimato

previsto dalla legge”. Così in una nota i consiglieri regionali del

Partito democratico Letizia Michelini e Cristian Betti.

“La priorità che dovrebbe perseguire il nostro sistema sanitario pubblico

– spiegano i consiglieri Michelini e Betti – è garantire la salute e la

sicurezza di tutte le madri e dei loro bambini, in particolare quelle che

vogliono partorire in anonimato, utilizzando il relativo istituto

disciplinato dalla legge. Dobbiamo sensibilizzare tutte le madri a rivolgersi

alle strutture sanitarie pubbliche, dove attraverso il parto in anonimato,