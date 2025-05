[acspro] [CRUmbria-News] “Rifinanziamento dalla legge regionale 3/2013 per 117 interventi per il sisma del 2009”

(AGENPARL) - Roma, 20 Maggio 2025

Tue 20 May 2025 L'Aula rinvia in Commissione la mozione presentata da Andrea Romizi (FI)

(Acs) Perugia, 20 maggio 2025 – L’Aula di Palazzo Cesaroni ha deciso di

rinviare in commissione la mozione presentata dal consigliere di Forza

Italia, Andrea Romizi relativa alla possibilità di “Rifinanziamento dei

programmi previsti dalla legge regionale 3/2013 con riferimento a 117

interventi per il completo ripristino del patrimonio edilizio danneggiato dal

sisma del 15 dicembre 2009”. La proposta di rinvio in commissione è stata

avanzata dal capogruppo del Pd Cristian Betti ed è stata accolta dal

proponente, che ha chiesto tempi brevi per la trattazione.

L’atto proposto da Romizi mirava ad impegnare la Giunta regionale a

“predisporre un sistema di supervisione e verifica dello stato in cui

versano gli edifici che non sono ancora stati oggetto di intervento;

rifinanziare i fondi per la ricostruzione di cui alla legge regionale 32013;

allocare risorse adeguate per la riparazione ed il miglioramento sismico

degli edifici oggetto di ordinanza sindacale di sgombero parziale e adibite,

alla data del sisma del 15 dicembre 2009, ad abitazioni principali dei

residenti o ad attività produttive in esercizio al cui interno devono

considerarsi anche le seconde abitazioni o gli immobili destinati ad altri

usi diversi da quello abitativo residente o di attività produttiva in

esercizio, individuati tra quelli oggetto di ordinanza sindacale di sgombero

emessa a seguito del sisma, ad esclusione di quegli edifici per i quali è

stata presentata specifica domanda di accesso al contributo; allocare risorse

adeguate per la riparazione ed il miglioramento sismico degli edifici

costituiti esclusivamente da seconde abitazioni o destinati ad altri usi

diversi da quello abitativo residente o di attività produttiva in esercizio,

per i quali è stata presentata specifica domanda di accesso al contributo da

parte dei proprietari; attivarsi con il Governo nazionale per inserire nuovi

fondi per coprire tutti i 117 interventi di miglioramento, la riparazione e

l’efficientamento sismico degli edifici; ripristinare prioritariamente il

patrimonio immobiliare della frazione di Marsciano di San Biagio della Valle

consentendo nuovamente alla popolazione di accedere al centro storico”

Illustrando l’atto in Aula Romizi ha detto che “il sisma 2009 ha

provocato danni in diverse parti della regione, tra cui Monte Castello Vibio,

Fratta Todina e Marsciano, in particolare nelle frazioni di Spina e San

Biagio della Valle. Fino ad ora sono stati finanziati molti interventi, ma

molti altri sono rimasti esclusi. Sono stati finanziati gli interventi su

edifici isolati per oltre 33 milioni 700mila euro. Sono stati inoltre

finanziati gli interventi di edifici ricompresi all’interno del Pir di

Spina del Comune di Marsciano per più di 7 milioni 680mila euro. Oltre ai 35

milioni di euro previsti nel decreto 83 del 2012, si è fatto fronte al

finanziamento dei vari interventi con ulteriori risorse fino ad arrivare ad

una destinazione totale di 46 milioni 673mila euro. Questa è una vicenda che

mette i territori coinvolti in una situazione penalizzata rispetto a quanto

sta avvenendo per altre aree del Centro Italia penalizzate dal sisma. Per

questo si ritiene che serva intervenire urgentemente”. DMB/

link alla notizia: http://consiglio.regione.umbria.it/node/80244