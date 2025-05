[acspro] [CRUmbria-News] “Montedoglio: no alle logiche strumentali: corretto percorso avviato, nessun rischio per l’Alto Tevere”

(AGENPARL) - Roma, 20 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 20 May 2025 Nota di Michelini e Betti (PD)

(Acs) Perugia, 20 maggio 2025 – “Fa piacere che il consigliere Nilo

Arcudi abbia scoperto l’importanza del Lago Trasimeno, quarto lago

d’Italia e secondo lago laminare d’Europa che rappresenta per il nostro

territorio e per l’Umbria tutta luogo di bellezza, di turismo, ma anche di

sviluppo professionale ed economico. D’altro canto però la sua mozione è

sembrata essere, più che altro, un tentativo poco riuscito di mettere la

propria bandierina su un percorso ben avviato per l’utilizzo dell’acqua

del Montedoglio al fine di riequilibrare le condizioni del bacino. Le Giunte

regionali Umbra e Toscana hanno infatti già da settimane approvato l’accordo

di programma per l’utilizzo delle acque di sfioro per il bacino lacustre”.

Così in una nota i consiglieri regionali Letizia Michelini e Cristian Betti

(Partito democratico) a margine della discussione della mozione in Aula del

consigliere Nilo Arcudi.

“C’è già attivato un percorso istituzionale tra Regioni ed enti

coinvolti – spiegano i consiglieri Dem – che concerne l’utilizzo delle

acque di Montedoglio per la stabilità degli ecosistemi, come quello del Lago

Trasimeno, che non comporti un impatto negativo sull’utilizzo agricolo e

plurimo delle acque in questione, in particolare nel territorio dell’Alto

Tevere. L’assessorato all’Agricoltura è al lavoro per valutare e

approfondire la possibilità di un intervento per ottenere un adeguamento e

la mitigazione delle tariffe per gli agricoltori umbri, in particolare

altotiberini, attraverso un confronto costruttivo con la Regione Toscana,

l’Afor, le associazioni agricole di riferimento, e il coinvolgimento

dell’Ente Acque Umbre-Toscane (EAUT), al fine di pervenire ad una progressiva

equiparazione delle tariffe tra i territori e ad una consequenziale riduzione

dei costi per gli agricoltori umbri”.

“Il percorso avviato è già importante – proseguono Michelini e Betti –

nella consapevolezza dell’importanza del Trasimeno, che versa in una crisi

senza precedenti con -154 centimetri sullo zero idrometrico e – 14

centimetri rispetto allo scorso anno. Quindi – concludono – bene anche

tutto l’impegno della Giunta per gli interventi di somma urgenza e un

plauso all’assessore Meloni anche per il varo dell’Unità operativa di

bacino del Lago, che possa superare la logica emergenziale e avere uno

strumento di programmazione finalmente efficace”. RED/as

link alla notizia: http://consiglio.regione.umbria.it/node/80246