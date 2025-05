[acspro] [CRUmbria-News] “Interventi strutturali e governance unitaria per la salvaguardia del Lago Trasimeno” e “Utilizzo dell’acqua di Montedoglio per la riqualificazione e il rilancio del Lago Trasimeno”

(AGENPARL) - Roma, 20 Maggio 2025

Tue 20 May 2025

Arcudi (Tp-Uc). Approvata la prima (astensione della minoranza), respinta la

seconda (voto contrario della maggioranza)

(Acs) Perugia, 20 maggio 2025 – Tra il nutrito ordine del giorno della

seduta odierna dell’Assemblea legislativa anche due mozioni riguardanti la

situazione del lago Trasimeno. Approvata la prima di iniziativa del

capogruppo Pd, Cristian Betti rispetto ad “Interventi strutturali e

governance unitaria per la salvaguardia del Lago Trasimeno”, respinta

invece la seconda, promossa da Nilo Arcudi (Tesei presidente-Umbria civica)

concernente l’“Utilizzo dell’acqua di Montedoglio per la

riqualificazione e il rilancio del Lago Trasimeno”.

Dopo una breve discussione è stata decisa la trattazione congiunta dei due

atti, ma con voto finale separato. Su entrambe le mozioni non sono mancati

apprezzamenti generali su un tema definito da tutti importantissimo non solo

per il territorio lacustre, ma anche per l’intera Umbria. Ma al cospetto di

una astensione dei consiglieri di opposizione sull’atto di Betti, motivando

il voto sull’impossibilità di poter apportare alcuni emendamenti, la

maggioranza ha espresso voto negativo su quella di Arcudi sottolineando,

attraverso l’intervento della consigliera Michelini che quanto proposto nel

documento fa parte di un lavoro già avviato dalla Giunta regionale con tutti

gli Enti competenti e con la Regione Toscana.

Attraverso la mozione approvata di Betti, la Giunta regionale viene impegnata

a: “individuare e destinare risorse strutturali e continuative nel bilancio

regionale per garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria del bacino

e del reticolo idrografico del Trasimeno, con particolare attenzione ai

fossi, ai canali di adduzione e ai sistemi di drenaggio secondari; istituire

una ‘Unità di Missione per il Lago Trasimeno’ nell’ambito della

Regione Umbria, dotata di autonomia operativa e risorse adeguate, quale

interfaccia unica per la gestione, il coordinamento e il monitoraggio degli

interventi previsti dall’Accordo e delle criticità connesse al bacino;

garantire la piena attivazione dell’impianto di Paganico entro novembre

2025, in linea con quanto previsto dall’Accordo di Programma, vigilando sul

rispetto dei tempi e sull’effettiva messa in funzione dell’intero sistema

di rilascio; promuovere un piano pluriennale di interventi strutturali e

ambientali, integrati con l’attuazione dell’Accordo, comprendente il

dragaggio dei porti lacustri, la manutenzione degli affluenti e dei canali

secondari, il ripristino delle aree umide e dei canali di scolo ed il

controllo e il contenimento dei chironomidi”.

Quella di Arcudi mirava invece ad impegnare l’Esecutivo a “difendere con

fermezza, in tutte le sedi istituzionali, l’interesse dell’Umbria e del

Lago Trasimeno a beneficiare delle risorse idriche del bacino di Montedoglio;

promuovere un’interlocuzione con la Regione Toscana, l’Ente Irriguo Umbro

Toscano e gli altri enti preposti per garantire che l’acqua di Montedoglio

venga utilizzata anche per il Lago Trasimeno, senza discriminazioni a danno

del territorio umbro; mettere in campo ogni azione utile, anche attraverso

accordi interregionali e nazionali, per assicurare un apporto idrico stabile

e sostenibile al Lago Trasimeno, fondamentale per la sua salvaguardia

ambientale e per lo sviluppo socioeconomico dell’area”.

Illustrando il suo atto, Betti ha ricordato che la Giunta regionale lo scorso

16 aprile ha approvato lo schema di ‘Accordo di Programma per la gestione e

l’utilizzo condiviso delle risorse idriche del Sistema Montedoglio, che

sarà sottoscritto congiuntamente con l’Autorità di bacino distrettuale

dell’Appennino Settentrionale, l’Autorità di bacino distrettuale

dell’Appennino Centrale, la Regione Toscana e il Commissario straordinario

nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi alla scarsità

idrica. Tra le azioni prioritarie previste, l’Accordo include l’impiego

sperimentale di almeno 10 milioni di metri cubi d’acqua all’anno a

beneficio del Lago Trasimeno, misura volta a contrastare il persistente

abbassamento del livello idrometrico del bacino e a migliorare le sue

condizioni ambientali. Va riconosciuto l’impegno concreto della Regione

Umbria, che ha promosso, con determinazione, l’approvazione dello schema di

Accordo e la definizione delle condizioni operative necessarie per la piena

tutela del Lago Trasimeno, segnando un passaggio strategico verso la

realizzazione di un progetto atteso da anni e oggi finalmente in una fase

attuativa. La pluralità di enti competenti in materia rende inoltre

necessaria la costituzione di un soggetto operativo unico per l’efficace

attuazione delle politiche pubbliche a tutela del lago”.

Arcudi, presentando la sua mozione ha ricordato che “il Lago Trasimeno

rappresenta un patrimonio ambientale, turistico ed economico di primaria

importanza per l’Umbria e per i comuni rivieraschi. Negli ultimi anni il

livello del lago ha subito un progressivo abbassamento a causa della siccità

e della ridotta disponibilità di risorse idriche, con conseguenze negative

sull’ecosistema, sulla pesca, sul turismo e sulle attività economiche

connesse. Il bacino di Montedoglio, situato in Toscana, è una delle

principali fonti di approvvigionamento idrico che potrebbe contribuire in

modo significativo al riequilibrio idrico del Lago Trasimeno. L’utilizzo

dell’acqua di Montedoglio per il Lago Trasimeno è un elemento chiave per

la sua riqualificazione, per la tutela dell’ambiente e per il rilancio

dell’economia locale. È necessario un intervento istituzionale per

garantire che l’acqua di Montedoglio venga utilizzata per il Lago

Trasimeno, evitando penalizzazioni per l’Umbria e per i comuni interessati.

È fondamentale un confronto con la Regione Toscana e con gli altri enti

coinvolti per definire un accordo che riconosca l’importanza strategica

dell’apporto idrico di Montedoglio per il Trasimeno”.

Interventi:

Letizia Michelini (Pd): “L’assessorato regionale sta già lavorando sulla

messa in campo di interventi per l’utilizzo delle acque di Montedoglio per

salvaguardare gli ecosistemi del lago Trasimeno che rappresenta una risorsa

importantissima per l’intera regione. Rassicurazioni sono state previste

anche per gli agricoltori dell’Altotevere rispetto all’uso irriguo delle

acque in questione. Bene il lavoro dell’assessora Meloni che ha saputo

raccogliere al meglio anche le esigenze del mondo agricolo e delle

associazioni di categoria”.

Simona Meloni (assessore): “Ringrazio i consiglieri Betti ed Arcudi per

aver riportato all’attenzione la questione del lago che ha rappresentato

una delle priorità sin dal nostro insediamento. Non siamo comunque partiti

dall’anno zero, alcune azioni erano state iniziate dalla precedente Giunta

e ricordo che anche insieme all’allora consigliere Eugenio Rondini abbiamo

portato avanti atti congiunti alla ricerca della migliore soluzione per un

territorio turistico importantissimo per l’intera Umbria. Il nostro è un

lago laminare con le conseguenti criticità dovute al fondale sabbioso e alla

bassa profondità e quindi ha bisogno di supporti per sopravvivere. Lo scorso

15 gennaio ho trasmesso una memoria al Commissario straordinario Dell’Acqua

descrivendo tutte le azioni necessarie per il lago. Il 17 febbraio il

Commissario è venuto in Umbria ed abbiamo fatto un sopralluogo incontrando

le associazioni del territorio, gli amministratori locali, la Presidente

della Regione ed abbiamo fatto il punto della situazione. Ci siamo messi

subito al lavoro sull’ accordo di programma. Il 25 febbraio, in Giunta

abbiamo tracciato la linea di indirizzo per le azioni straordinarie tra cui

l’adduzione dell’acqua da Montedoglio, si è parlato della diga del

Chiascio e di altre situazioni e soluzioni. Noi dobbiamo agire in maniera

straordinaria con dragaggi sulle bocche di porto, terapia d’urto sulle

chironomidi e per la navigabilità, rendendo fruibili le isole, luoghi in cui

ci sono stati importanti investimenti pubblici e privati. Betti chiede un

impegno di bilancio ordinario per i prossimi 5 anni e questo fa la

differenza. La nascita di un’unità operativa mette insieme monitoraggio

idrico e ambientale, pianificazione e manutenzione delle opere di regolazione

idraulica e delle infrastrutture, il coordinamento delle attività di

valorizzazione turistica sostenibile, la promozione dei borghi costieri, la

gestione integrata della mobilità lacustre e dei servizi pubblici connessi,

oltre all’attivazione di percorsi partecipativi con le comunità locali. E

non ci riferiamo soltanto agli enti locali, ma sono anche quelle esperienze,

capacità tramandate a livello culturale che hanno garantito l’insediamento

negli anni e lo sviluppo economico. Al Trasimeno dobbiamo preservare

l’ecosistema, ma anche garantire lo sviluppo ambientale, economico e

sociale. Domani porteremo in Giunta un atto, uno schema di convenzione con la

struttura commissariale che poi diventerà un decreto che contiene l’elenco

dei lavori previsti da giugno a dicembre. Abbiamo già portato in Giunta, ad

aprile, l’accordo di programma con la Regione Toscana”.

Nelle dichiarazioni di voto, rispetto alla mozione di Arcudi, Letizia

Michelini (Pd) ha rilevato che “con questo atto sembra che si voglia

mettere una bandierina su un percorso già avviato dalla Giunta regionale.

Sono state avviate tutte le interlocuzioni necessarie per l’acqua di

Montedoglio con gli Enti competenti e Regione Toscana”. Ha ribattuto il

consigliere Donatella Tesei (Lega) che “non si tratta di mettere

bandierine, la questione ‘acqua di Montedoglio’ è iniziata da tempo

tant’è che siamo stati noi a dare l’incarico all’Università per

verificare la compatibilità delle acque. Abbiamo iniziato un percorso

importante che ci ha permesso di intervenire con forza sulle criticità del

lago. La mozione di Arcudi non è superata perché tratta una questione in

itinere”. Nilo Arcudi (Tesei presidente-Umbria civica) ha rimarcato che

“il nostro comportamento è stato lineare. Avevo chiesto di poter

sospendere la seduta per verificare la possibilità di poter apportare

modifiche sulle mozione di Betti, ma non ci è stata data la possibilità. Il

nostro obiettivo era quello di dare impulso al lavoro che sta portando avanti

la Giunta”: AS/

