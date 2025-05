[acspro] [CRUmbria-News] Approvata mozione su accordo di programma Arvedi Ast

(AGENPARL) - Roma, 20 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 20 May 2025 L’atto, di iniziativa dei consiglieri Tagliaferri (Umbria domani-Proietti

presidente), Filipponi e Maria Grazia Proietti (Pd), emendato con proposte

della minoranza, ha come obiettivo il contenimento dei costi energetici per

le imprese del territorio ternano e la decarbonizzazione e sostenibilità

ambientale dei processi produttivi energivori

(Acs) Perugia, 20 maggio 2025 – L’Assemblea legislativa ha approvato

all’unanimità la mozione di iniziativa dei consiglieri Bianca Maria

Tagliaferri (Umbria domani-Proietti presidente), Francesco Filipponi e Maria

Grazia Proietti (Pd) ed emendata in Aula attraverso proposte dei Gruppi di

minoranza (illustrate da Melasecche-Lega) e di Simonetti (M5S) che hanno

registrato una complessiva condivisione.

Pertanto, attraverso questo atto di indirizzo unitario, viene impegnata la

Giunta regionale a “promuovere la storica sinergia tra le concessioni

regionali delle grandi derivazioni idroelettriche e le produzioni

siderurgiche ed industriali del territorio della Provincia di Terni, anche

valutando il ricorso alle forme di gestione mista pubblico privato nel

rispetto del quadro normativo di riferimento, al fine del contenimento dei

costi energetici per leimprese del territorio e della decarbonizzazione e

sostenibilità ambientale dei processi produttivi energivori; a proseguire il

lavoro svolto fino ad oggi per l’interlocuzione portata avanti sia con il

Governo che con l’azienda, impegno su cui l’Assemblea manifesta un

assoluto apprezzamento sia nei confronti della Giunta precedente, sia a

sostegno della prosecuzione in corso da parte della Presidente e della Giunta

attuale; a incidere con forza a cominciare dalla ripresa della produzione di

acciaio magnetico a grano orientato utilizzato in particolare per i motori

elettrici i cui brevetti e macchinari furono trasferiti dalla Thyssen Krupp

in Germania quindici anni da, depauperando il territorio di un fatturato

importante e di prospettive importanti di sviluppo per garantire che

l’Accordo di programma sostenga non solo il mantenimento, ma anche un

aumento delle prospettive industriali e dei livelli occupazionali; ad

affermare come presupposti irrinunciabili per il risanamento ambientale del

SIN Terni-Papigno nel quadro complessivo del territorio ternano: la riduzione

delle emissioni di metalli pesanti al fine di raggiungere il rispetto dei

valori e dei limiti di legge e il complessivo miglioramento dei livelli della

qualità dell’aria; la messa in funzione della nuova rampa scorie entro il

cronoprogramma previsto al fine di risolvere l’annosa problematica delle

polveri di Prisciano; la realizzazione del progetto di landfill-mining della

discarica RSU di vocabolo Valle collegando ogni aumento di volumetrie, oltre

a quelle recuperate attraverso il progetto, al progressivo raggiungimento

degli obiettivi di recupero dei residuali delle scorie favorendo la

verticalizzazione dei sottoprodotti attraverso la conclusione del progetto di

recupero graduale delle scorie già attivato negli anni precedenti e giunto

ad una fase molto interessante grazie alla collaborazione dell’Assessorato

Infrastrutture con Anas, Tapojarvi ed Arpa, il tutto per ridurre

l’immissione in discarica delle scorie ed abbattere gradualmente i costi di

smaltimento delle stesse; Attivare con urgenza tutti gli interventi

strutturali previsti dalla precedente Giunta regionale volti a favorire

l’accordo di programma come quelli ipotizzati nell’Accordo di programma

relativo all’area di crisi complessa Terni/Narni come la realizzazione

della variante urbanistica Staino-Pentima, variante che necessita di un avvio

sollecito in quanto già finanziato con 9,5 milioni con il FSC dalla

precedente Giunta regionale; la realizzazione del progetto della variante

Sud-Ovest, il cui obiettivo è stato inserito nella Delibera Cipess del 15

febbraio 2022 per 50 milioni, precisamente nel secondo elenco che prevedeva

l’ottenimento del finanziamento appena fosse stato predisposto il relativo

progetto; lo stesso, acclarato poi in 90 milioni complessivi è stato

predisposto e poi inviato al Mit in tempo utile per ottenere il finanziamento

del primo stralcio di 50 milioni; tale progetto consente un notevole

miglioramento del traffico che interessa l’area industriale Polymer ed il

centro servizi Ast in Strada dei Confini e va perseguito ulteriormente per

essere portato a conclusione in collaborazione con il Comune di Terni;

proseguire il rapporti già attivato con Anas per il consolidamento in corso

di tutti i viadotti della superstrada Terni-Orte-Civitavecchia per favorire

il collegamento con il maggior porto dell’Italia centrale in forte

espansione per tutte le attività produttive dell’Umbria ed in particolare

consentire ad Arvedi-AST di poter continuare la produzione dei forgiati

esportati in tutto il mondo, prodotti del settore della ex Società delle

Fucine, in cui sono occupate circa 300 maestranze ai vari livelli, forgiati

che non possono essere ancora trasferiti per ferrovia in quanto non esiste

più una linea ferroviaria diretta; completare i lavori di collegamento

ferroviario della pIastra logistica di Terni-Narni consentendo una sua

valorizzazione ai fini del mercato.

Illustrando l’atto, Tagliaferri ha ricordato che “il Ministro Adolfo Urso

ha dichiarato di voler concludere, con la firma entro il mese di maggio,

l’Accordo di Programma sulle acciaierie di Terni che ha un’importanza

fondamentale per il futuro del polo siderurgico di Terni andando a sostenere

attraverso l’intervento di Governo e Regione oltre 1 miliardo di

investimenti nell’arco di 5 anni da parte di AST definiti all’interno

dell’ambizioso piano industriale presentato proprio il 2 maggio scorso.

Acciai Speciali Terni – Arvedi AST occupa direttamente 2.236 lavoratori, a

cui vanno aggiunti i lavoratori dell’indotto. Nel 2024 le acciaierie di

Terni hanno realizzato 943 milioni di euro di export, cifra che costituisce

circa il 15% delle esportazioni regionali di beni e servizi e il loro futuro

è, quindi, questione di preminente interesse regionale. Le acciaierie sono

riconosciute come leader in Italia e in Europa per la produzione di laminati

di acciaio inossidabile e i loro prodotti costituiscono una produzione di

interesse strategico nazionale per numerosi settori, in primo luogo

l’energia e la difesa. È ormai improcrastinabile un intervento complessivo

di risanamento e ambientalizzazione delle produzioni in grado di rigenerare

l’impatto di oltre un secolo e mezzo di industrializzazione e costruire un

equilibrio con la città in grado di garantire salute e ambiente”.

Interventi:

Francesco De Rebotti (assessore): “Bene il lavoro condiviso che rende più

efficace ed efficiente questa mozione, dando soprattutto la puntualizzazione

di alcune questioni di dettaglio, ma anche di sostanza e soprattutto

aggiungendo anche un contesto di questioni non collaterali ma profondamente

integrate al tema dello sviluppo di Ast. Siamo nelle ore decisive per la

sottoscrizione dell’accordo di programma, quelle operazioni di contesto che

tendono ad accompagnare l’investimento di AST anche nel territorio attraverso

opere infrastrutturali o opere di carattere ambientali che favoriscono il

riutilizzo del filler. Serve un accordo di programma con una visione

globale”.

Francesco Filipponi (Pd): “Importante la discussione sull’accordo di