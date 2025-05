(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2025

(AGENPARL) – Mon 19 May 2025 https://www.aduc.it/articolo/osservatorio+disservizi+13+19+maggio+italia+che+non_39236.php

——————————

Osservatorio disservizi da 13 a 19 Maggio. L’Italia che non funziona. Pubblica amministrazione e energia in vetta

Ogni lunedì Aduc rende noti i dati dei disservizi, nel privato e nel pubblico, segnalati da utenti e consumatori che si sono rivolti all’associazione nella settimana precedente.

Uno spaccato dell’Italia che non funziona.

Da 13 a 19 Maggio 2025

Pubblica Amministrazione 25,10%

Energia 17,55%

Telecomunicazioni 15,60%

Banca 10,20%

Prodotti finanziari 08,30%

Viaggi 08,20%

Condominio 07,40%

Salute 06,20%

Acquisti 05,20%

Diritti immigrati 02,25%

Assicurazioni 02,00%

COMUNICATO STAMPA DELL’ADUC

URL: http://www.aduc.it

============