Garante per l’infanzia e l’adolescenza e Voci Dal Nord presentano un musical per dire no al bullismo

**Lo spettacolo musicale “Caro Evan”, in scena al teatro di Gries, sarà proposto alle scuole la mattina del 23 maggio, e al pubblico in orario serale o pomeridiano il 23, 24 e 25 maggio. “È un’occasione per riflettere su un tema attuale e urgente”, così la Garante per l’infanzia e l’adolescenza Höller.**

Il bullismo e il cyberbullismo, insieme alle loro conseguenze sulla salute mentale, rappresentano un fenomeno sempre più diffuso tra adolescenti e giovani. Il bullismo si manifesta solitamente in contesti fisici, come la scuola o le associazioni sportive, attraverso aggressioni verbali, psicologiche o fisiche. Il cyberbullismo, invece, è pervasivo e costante, poiché si sviluppa online, rendendo le vittime vulnerabili anche negli spazi privati, come la propria casa, attraverso insulti e minacce online, specialmente sui social media. I principali strumenti utilizzati per il cyberbullismo sono WhatsApp, Instagram e TikTok.

Le ripercussioni possono essere profonde, portando a condizioni come ansia, depressione, autolesionismo e, nei casi più estremi, al suicidio. Secondo lo studio dei comportamenti collegati alla salute in ragazzi di età scolare (Health Behaviour in School-aged Children) del 2022, il più grande studio europeo sulla salute di bambine, bambini e adolescenti condotto da una rete di scienziati in collaborazione con l’Ufficio regionale per l’Europa dell’OMS, in cui sono stati intervistati oltre 90.000 ragazze e ragazzi italiani tra gli 11 e i 15 anni, più di un sesto delle giovani e dei giovani coinvolti (15%) sono stati almeno una volta nella vita vittime di bullismo o di cyberbullismo. Gli atti di bullismo e di cyberbullismo tendono a essere più frequenti nelle ragazze e tra i più giovani, con proporzioni di circa il 20% negli undicenni che progressivamente si riducono al 10% tra le ragazze e i ragazzi più grandi. Per quanto riguarda il cyberbullismo, le ragazze sono più colpite da messaggi offensivi mentre i ragazzi sono più spesso presi di mira tramite la condivisione di immagini inappropriate.

Anche quest’anno, la Garante per l’infanzia e l’adolescenza, in collaborazione con l’associazione musicale Voci Dal Nord, promuove un evento culturale per sensibilizzare le giovani e i giovani su questo tema importante. Il 23 maggio 2025, alle ore 10:00, presso il Teatro di Gries, verrà presentato lo spettacolo musicale “Caro Evan”, ispirato a temi come bullismo, cyberbullismo e salute mentale. Il musical porta un messaggio di speranza e sottolinea l’importanza di chiedere aiuto e non sentirsi soli. L’evento sarà introdotto dalla Garante per l’infanzia e l’adolescenza Höller, che presenterà le attività dell’Ufficio e offrirà una panoramica sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Per l’occasione verranno allestiti anche stand informativi con materiali utili per studentesse e studenti. Oltre alla matinée per le scuole, lo spettacolo sarà replicato il 23 maggio alle ore 20:30, il 24 maggio alle ore 20:30 e il 25 maggio alle ore 17:00, con accesso aperto a tutti. “Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per riflettere su un tema attuale e urgente, offrendo alle giovani e ai giovani strumenti di consapevolezza e supporto per contrastare il fenomeno del bullismo,” conclude la Garante Höller.

