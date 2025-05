Consiglio provinciale – Cittadino e Provincia del 19 maggio ’25

(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2025

(AGENPARL) – Mon 19 May 2025 *Si riunisce martedì 20 Maggio alle ore 15 il Consiglio provinciale*

*Redazione Stampa*

*Ufficio Comunicazione Informazione e Transizione Digitale*

Telefoni: 075.3681.1005 – 1559 – 1792 – 1005 – 1252 – 1822

NOTA PRIVACY

*Il presente messaggio di posta elettronica con gli eventuali allegati

contiene informazioni di natura professionale attinenti l’attività

lavorativa. **Esso è rivolto unicamente alla persona fisica o giuridica

alla quale è indirizzato e può contenere informazioni riservate e

confidenziali. Ai fini **dello svolgimento dell’attività lavorativa, le

eventuali risposte, potranno essere conosciute da altri soggetti

nell’ambito dell’organizzazione del **mittente. **Si rammenta inoltre che

il messaggio è protetto dalla legge sia ai sensi dell’art. 616 c.p. che

delle vigenti norme in materia di protezione dei dati **personali (D. Lgs.

196/2003, D. Lgs. 101/2018, Regolamento UE 679/2016): pertanto, se il

lettore non è il destinatario diretto o la persona **incaricata alla

consegna del messaggio al destinatario diretto, si avvisa che qualsiasi

diffusione, distribuzione o copia della presente **comunicazione e dei

documenti eventualmente allegati è vietata. **In caso di ricezione di