PATANÈ: “SU WEB CLAMOROSE FAKE NEWS SU ZTL FASCIA VERDE”

Roma, 18 maggio 2025 – “Leggo sul web alcune clamorose fake news sulla Ztl fascia verde che mi preme smentire in maniera categorica”: lo dichiara l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè.

“Innanzitutto all’interno del territorio capitolino – aggiunge Patanè – non ci sarà alcun blocco della circolazione a partire dalle 22. Quanto ai divieti previsti nel Piano regionale della qualità dell’Aria, attendiamo innanzitutto che venga discusso dal Consiglio Regionale, e se le modifiche saranno definitivamente approvate, abbiamo detto e ribadito più volte che lavoreremo, come fatto lo scorso anno, insieme ad Arpa e Regione Lazio, per mantenere la situazione attuale dei divieti che ha prodotto finora gli obiettivi richiesti”.