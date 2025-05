L’Aquila- Comunicato stampa assessore Lancia su spettacolo per San Pietro Celestino

(AGENPARL) - Roma, 18 Maggio 2025

L’Aquila, 18 maggio 2025 – Nel giorno di San Pietro Celestino, il 19 maggio, il Comune dell’Aquila celebra la figura del santo papa con uno spettacolo teatrale a ingresso gratuito, nell’ambito della rassegna di iniziative Il Cortile di Celestino, tornata in città in occasione dell’anno Giubilare.

Domani, alle ore 19:30 all’Auditorium del Parco, al termine della Santa Messa nella basilica di Collemaggio, andrà in scena “Il ribelle di Dio”, rappresentazione teatrale a cura dell’associazione culturale “I Guastafeste” ETS, scritta e interpretata da Marco Valeri, con scenografie del maestro scultore Giampiero Gigliozzi.

«Un’iniziativa intensa e suggestiva – afferma l’assessore al Turismo, Ersilia Lancia – che unisce spiritualità e linguaggio teatrale, nel giorno in cui celebriamo il Santo che ha segnato la storia della nostra città e della cristianità. Il Cortile di Celestino è un progetto che guarda lontano: unisce memoria e attualità, accompagnandoci verso la Perdonanza e verso il 2026, anno in cui L’Aquila sarà Capitale Italiana della Cultura. In questo anno giubilare, l’omaggio a Celestino V si arricchisce di significato e valore».

Lo spettacolo sarà introdotto dal giornalista e scrittore Angelo De Nicola, profondo conoscitore della figura di Celestino V e della storia aquilana.

