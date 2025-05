CS DOMANI DELMASTRO IN ABRUZZO- ORE 17.30 AD AVEZZANO PUNTO STAMPA

(AGENPARL) - Roma, 18 Maggio 2025

Delmastro in Abruzzo: punto stampa al termine della visita alla Casa

Circondariale di Avezzano

“Il sottosegretario di Stato al ministero della Giustizia, Andrea

Delmastro delle Vedove, sarà in Abruzzo domani, lunedì 19 maggio, per

incontrare gli agenti della Polizia Penitenziaria e la dirigenza della Casa

Circondariale di Avezzano. Al termine della visita, alle ore 17:30, il

Sottosegretario terrà un punto stampa nel piazzale antistante la Casa

Circondariale di Avezzano, in via S. Francesco, 8. Alle 18:30, Delmastro

parteciperà alla manifestazione organizzata da Fratelli d’Italia nel

cortile di Palazzo San Francesco, in via Panfilo Mazara a Sulmona, insieme

ad Arianna Meloni”. Lo annunciano i parlamentari abruzzesi di Fratelli

d’Italia, Etelwardo Sigismondi, Guido Liris e Guerino Testa”.

L’ Aquila, 18 maggio 2025

