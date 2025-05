(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 15 May 2025 Marco Fontana

Responsabile Comunicazione

Coordinamento Regionale Forza Italia Piemonte

Comunicato Stampa

*PRO PAL, ROSSO E FONTANA (FI): QUANTO AVVENUTO AL CAMPUS LUIGI EINAUDI E’

INQUALIFICABILE. ECCO I VERI FASCISTI*

“Quanto avvenuto al Campus Luigi Einaudi con sputi e violenza contro

studenti ebrei è inqualificabile e intollerabile nel 2025. La sinistra

grida sempre al fascismo, ma dovrebbe guardarsi in casa dove alleva una

nuova generazione di antisemiti”. E’ durissima la presa di posizione del

senatore Roberto Rosso, vicepresidente al Senato di Forza Italia, e Marco

Fontana Segretario Cittadino degli Azzurri a Torino.

“Purtroppo Torino nuovamente assurge ai disonori delle cronache per

manifestazioni di violenza verso chi semplicemente esprime le proprie idee.

Anche al Salone del Libro se non fosse stato per l’intervento delle forze

di polizia, gli attivisti Pro Palestina, come sempre supportati dai giovani

dei collettivi studenteschi, avrebbero fatto irruzione per non permettere

allo scrittore Nathan Greppi di presentare il suo libro. Non si cerchi di

spacciare queste manifestazioni come democratiche e non ci trinceri dietro

alla libertà di parola e protesta. Da mesi assistiamo a chi cerca di

cancellare la libertà di parola di una intera nazione. Se si vuole

difendere i palestinesi questo è il modo peggiore di farlo. Le immagini che

vediamo circolare sui social portano solo altro odio. Bisogna costruire

ponti tra le culture non intolleranza. Il messaggio del Salone è proprio

questo ed è giusto che possano trovarvi patria sia scrittori palestinesi

sia ebrei, altrimenti torneremo alle pagine buie che abbiamo vissuto nel

Secondo Conflitto Mondiale. Nessuno dei due popoli merita di essere messo

all’indice” concludono i due esponenti di Forza Italia.