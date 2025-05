Tumori: Mattia (FdI), prevenzione arma più efficace per combattere malattia

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 11 May 2025 “Gli screening oncologici sono determinanti per prevenire la malattia e

combatterla in modo decisivo, per cui l’obiettivo prioritario deve essere

quello di potenziare i servizi territoriali”. Lo ha detto il deputato di

Fratelli d’Italia Aldo Mattia, intervenuto all’iniziativa “Prevenzione del

Tumore al Seno. Insieme Ospedale e Territorio” organizzata a Cassino

(Frosinone), dalla locale amministrazione comunale, dalla Asl di

Frosinone, dal Policlinico Tor Vergata e dalla Fondazione Policlinico Tor

Vergata, nell’ambito delle attività di integrazione ospedale-territorio

rivolte alla prevenzione del tumore del seno ed alla promozione dello sport

-salute. “E’ necessario incrementare percorsi di cura sempre più

umanizzanti e vicini alle persone, oltre che promuovere la cultura

dell’active living ovvero di vivere in modo attivo attraverso attività

fisiche, percorsi di benessere anche come strumento che rafforzi

l’inclusione sociale con tante giornate dedicate di benessere con attività

di fitness e musica, coinvolgendo la popolazione. Un ringraziamento a tutti

promotori dell’evento – ha concluso Mattia – e in particolare all’avvocato

Gabriele Picano che nel suo ruolo di vice presidente della Fondazione

Policlinico Tor Vergata, ha voluto fortemente che questa lodevole

iniziativa si svolgesse in Ciociaria e precisamente nella città di Cassino”.