(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 11 May 2025 https://www.aduc.it/articolo/irriverente+novita+planetaria+papa+nuovo+ha_39216.php

L’irriverente. Novità planetaria: il papa nuovo ha auspicato la pace nel mondo

Non è chiaro se lo scoop sia l’auspicio in sè o che tutti i media abbiano rilevato questo auspicio. Il nuovo papa Leone XIV nel messaggio dalla finestra di piazza San Pietro (“tecnicmente” la orazione [?] si chiama Regina Coeli… solo omonimia per il luogo dove il suo predecessore lavava i piedi ai detenuti) ha chiesto la pace nel mondo.

Auspicio rimbalzato dalle aperture di quotidiani come The New York Times (vuoi mettere, col papa di Chicago… possono titolare senza che Trump li minacci di farli chiudere, così come fa dal suo insediamento dello scorso 20 gennaio, tutti i giorni), Le Monde, Ukrainska Pravda, El Pais, Bbc, etc.

Ovviamente i gazzettisti hanno cercato – anche perché qualcosa dovevano pur scriverlo oltre a dare la notizia in sè – di evidenziare varie sfumature, anche rispetto al predecessore di Robert Prevost.

Capitolo a sè il servizio pubblico di informazione radiotelevisiva dell’Italia (Rai), dove i suoi tg hanno dedicato una buona metà del loro spazio alla notizia, nonostante fino a ieri si fossero distinti per essere “tg mononotizia” in materia. E poi uno si domanda come mai lo Stato del Vaticano abbia un solo quotidiano cartaceo, L’Osservatore romano, letto solo da chi vi scrive sopra e quelli che fanno le rassegne stampa su altri medie. Certo, c’è anche Radio Vaticana, ma questa è una sorta di cult extraterritoriale al pari, pur se di genere ben diverso, della Bbc e della defunta (Trump decisionem) Voice of America. Poi c’è Tv2000, che però non è proprio del Vaticano ma della Conferenza Episcopale italiana, il braccio armato italiano degli arcivescovi ad oggi guidati da Matteo Zuppi: una tv del tipo privato ma, come come tutto in ciò che nasce da Oltretevere, coi soldi che arrivano dai contribuenti italiani (8xmille) anche quelli che col cattolicesimo non c’entrano.

Tutto questo ambaradan per dire che il papa ha auspicato la pace nel mondo. Urka! Notizia da vero scoop sarebbe stata se il nuovo papa, rifacendosi alle Crociate di qualche tempo fa, avesse fatto sapere che qualcosa cambiava rispetto al metodo evangelico a cui ci hanno abituato in questi recenti secoli. Ma “morto un papa se ne fa un altro” non si smentisce mai.

François-Marie Arouet, collaboratore Aduc

COMUNICATO STAMPA DELL’ADUC

URL: http://www.aduc.it

============