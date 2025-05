(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 11 May 2025 Bonelli: da Papa Leone XIV un appello chiaro: mai più guerra. Ignavia

governo italiano su Palestina inaccettabile

“Dal Papa parole chiare, nette, che non lasciano spazio a interpretazioni:

mai più la guerra, cessate il fuoco immediato a Gaza e corridoi umanitari

per una popolazione stremata. È un messaggio potente che parla all’umanità

intera, non solo alle coscienze religiose. C’è chi accusava Papa Francesco

di occuparsi troppo di ‘cose materiali’ e non di anime: ma cosa c’è di più

profondamente spirituale e umano del parlare di pace, giustizia e dignità

per chi soffre?”, ha dichiarato Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di

Europa Verde, intervenendo oggi al Consiglio Federale Nazionale del partito

in corso a Roma.

“Viviamo in un mondo che investe oltre 2.500 miliardi di dollari l’anno in

armi, mentre un bambino muore di fame ogni 15 secondi. È un sistema che va

ribaltato dalle fondamenta. Serve costruire alleanze sempre più forti e

trasversali per fermare il baratro in cui stiamo sprofondando: dobbiamo

difendere l’umanità che è morta a Gaza e nei troppi luoghi dimenticati del

pianeta”, ha proseguito Bonelli.

“L’ignavia del governo italiano di fronte alla tragedia palestinese è

inaccettabile. Meloni è silente davanti allo sterminio del popolo

palestinese perché Israele ha comprato l’Italia, mettendo le mani su buona

parte del sistema di sicurezza nazionale, tra cybersicurezza e forniture

militari. Quindi non solo si rifiuta di riconoscere lo Stato di Palestina,

ma ha anche legato la propria sicurezza nazionale agli interessi

dell’industria militare israeliana. Tutto questo mentre Netanyahu, un

criminale di guerra, prosegue il suo progetto di deportazione, cercando di

cancellare la geografia e la demografia del popolo palestinese”, ha

concluso Bonelli.

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE