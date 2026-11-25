(AGENPARL) - Roma, 25 Novembre 2026 - Il Kenya accelera la modernizzazione del proprio sistema agricolo attraverso un nuovo accordo strategico con le Nazioni Unite, finalizzato allo sviluppo delle infrastrutture irrigue, alla mobilitazione di investimenti pubblici e privati e al rafforzamento della sicurezza alimentare nazionale. Lunedì 23 novembre 2026, il governo keniota e l’Ufficio delle Nazioni Unite per i servizi di progetto (UNOPS) hanno sottoscritto un memorandum d’intesa quinquennale destinato a sostenere la realizzazione di nuovi progetti di irrigazione, migliorare l’efficienza delle infrastrutture esistenti e favorire l’accesso ai finanziamenti internazionali per il clima.
L’intesa si inserisce nel quadro del National Irrigation Sector Investment Plan (NISIP) 2025-2035, il programma decennale con il quale Nairobi intende ampliare di circa 405.000 ettari, equivalenti a un milione di acri, le superfici agricole irrigate entro il 2035.
Il piano prevede investimenti complessivi stimati in 598 miliardi di scellini kenioti, pari a circa 4,6 miliardi di dollari, destinati all’espansione delle aree irrigue, alla riqualificazione delle strutture esistenti e al miglioramento della gestione delle risorse idriche.
L’obiettivo è ridurre la vulnerabilità del settore agricolo rispetto all’irregolarità delle precipitazioni, aumentare la produttività delle coltivazioni e limitare la dipendenza dalle importazioni alimentari, che continuano a rappresentare una voce significativa della bilancia commerciale del Paese.
L’accordo è stato firmato dal Dipartimento di Stato per l’Irrigazione del Ministero dell’Acqua, dei Servizi Igienico-Sanitari e dell’Irrigazione del Kenya e dall’UNOPS, organismo delle Nazioni Unite specializzato nella gestione di progetti, nello sviluppo infrastrutturale e nelle procedure di approvvigionamento.
Alla cerimonia hanno partecipato il segretario principale per l’Irrigazione, Ephantus Kimotho, e il direttore dell’UNOPS per l’Africa orientale e meridionale, Massimo Diana.
La collaborazione è stata presentata come uno strumento per rafforzare le capacità tecniche del governo nella progettazione delle infrastrutture e nella preparazione di iniziative capaci di attrarre finanziamenti da investitori privati, istituzioni multilaterali e fondi internazionali per lo sviluppo sostenibile.
Secondo le autorità keniote, uno dei principali ostacoli alla realizzazione dei programmi irrigui non riguarda esclusivamente la disponibilità di risorse finanziarie, ma anche la capacità di predisporre progetti tecnicamente solidi, economicamente sostenibili e conformi ai requisiti richiesti dagli investitori.
L’intervento di UNOPS punta quindi a migliorare la qualità della progettazione, ridurre i rischi legati alla realizzazione delle opere e rafforzare la credibilità finanziaria delle iniziative.
L’organizzazione fornirà assistenza nella preparazione e strutturazione dei progetti, negli studi di fattibilità, nelle procedure di appalto e nelle valutazioni di impatto ambientale e sociale.
Il sostegno comprenderà anche attività di gestione delle infrastrutture, rafforzamento delle capacità istituzionali e individuazione di soluzioni per garantire la sostenibilità degli impianti nel lungo periodo.
Un elemento centrale sarà rappresentato dall’integrazione dei rischi climatici nella progettazione.
Le infrastrutture idriche devono infatti confrontarsi con condizioni ambientali sempre più variabili, caratterizzate da periodi di siccità, precipitazioni intense e fenomeni alluvionali che possono compromettere la continuità delle attività agricole.
La realizzazione di nuovi sistemi irrigui dovrà quindi considerare non soltanto il fabbisogno idrico delle colture, ma anche la capacità delle opere di resistere a eventi meteorologici estremi e di funzionare in condizioni climatiche differenti.
Il Kenya considera l’irrigazione una componente essenziale della propria strategia per aumentare la produzione alimentare e rafforzare la resilienza delle comunità rurali.
Una parte considerevole dell’agricoltura nazionale continua a dipendere dalle precipitazioni stagionali, rendendo i raccolti vulnerabili alle anomalie climatiche.
L’espansione delle superfici irrigate potrebbe contribuire a rendere più prevedibile la produzione, favorire una maggiore diversificazione delle colture e consentire, dove le condizioni lo permettono, più cicli agricoli durante l’anno.
Il programma nazionale parte da una superficie attualmente irrigata di circa 778.000 acri, equivalenti a poco meno di 315.000 ettari.
Secondo il segretario Kimotho, il governo punta ad aggiungere un ulteriore milione di acri entro il 2035, valorizzando contemporaneamente le infrastrutture già disponibili.
Il NISIP non prevede quindi soltanto la costruzione di nuovi impianti, ma anche un programma di modernizzazione delle reti esistenti.
Questa impostazione risponde alla necessità di migliorare l’efficienza degli investimenti pubblici già effettuati, ridurre le perdite idriche e aumentare la produttività delle superfici agricole che dispongono di strutture irrigue.
Una parte delle infrastrutture esistenti presenta infatti margini di miglioramento nella distribuzione dell’acqua, nella manutenzione delle opere e nell’organizzazione dei servizi destinati agli agricoltori.
La riqualificazione dei sistemi può contribuire ad aumentare l’efficienza delle risorse disponibili senza richiedere necessariamente l’espansione delle superfici coltivate.
Il programma nazionale individua differenti percorsi di investimento, comprendenti lo sviluppo dell’irrigazione promossa direttamente dagli agricoltori, il miglioramento delle infrastrutture pubbliche, l’iniziativa delle imprese private, i progetti nelle aree aride e semiaride e il rafforzamento degli impianti gestiti dalle comunità locali.
L’approccio mira a coinvolgere soggetti diversi, riconoscendo che le esigenze di una piccola azienda agricola possono essere molto differenti da quelle di un grande progetto commerciale.
La realizzazione di infrastrutture adeguate alle caratteristiche territoriali e produttive rappresenta quindi una condizione essenziale per garantire risultati sostenibili.
Finanziamenti misti e investimenti privati: la nuova strategia del Kenya
Uno degli aspetti più importanti dell’accordo riguarda la mobilitazione delle risorse necessarie per attuare il piano decennale.
Il governo keniota intende superare un modello di sviluppo irrigatorio finanziato prevalentemente attraverso la spesa pubblica, favorendo una maggiore partecipazione degli operatori privati.
Secondo il quadro finanziario del NISIP, circa il 61% degli investimenti, pari a 365 miliardi di scellini, dovrebbe provenire dal settore privato, mentre il restante 39%, equivalente a circa 233 miliardi, sarebbe sostenuto dal governo e dai partner per lo sviluppo.
Questa ripartizione evidenzia la volontà di utilizzare strumenti di finanziamento misto, comunemente indicati come blended finance.
Il meccanismo combina risorse pubbliche, contributi di istituzioni internazionali e capitali privati, con l’obiettivo di rendere finanziabili progetti che potrebbero risultare troppo complessi o rischiosi per essere sostenuti da una sola categoria di investitori.
La partecipazione pubblica può contribuire a finanziare opere di interesse collettivo, mentre gli investimenti privati possono sostenere attività produttive, infrastrutture commerciali e servizi collegati all’irrigazione.
Per attrarre capitali sarà tuttavia necessario definire modelli economici credibili, procedure trasparenti e strumenti adeguati di gestione dei rischi.
L’accordo con UNOPS assume quindi una funzione preparatoria fondamentale.
Ephantus Kimotho ha infatti chiarito che il memorandum non costituisce un accordo di finanziamento diretto e non comporta lo stanziamento automatico dei 598 miliardi di scellini previsti dal piano.
La partnership serve soprattutto a preparare progetti finanziabili, individuare le opportunità di investimento e strutturare accordi specifici in funzione delle caratteristiche delle singole iniziative.
La distinzione è importante perché l’effettiva mobilitazione dei capitali rimane una delle principali sfide del programma.
L’assistenza tecnica internazionale potrà contribuire a ridurre le incertezze progettuali, ma non sostituirà la necessità di ottenere finanziamenti concreti e completare le procedure autorizzative.
UNOPS metterà a disposizione competenze specialistiche per migliorare gli studi di fattibilità, la gestione degli appalti, la valutazione dei rischi e il coordinamento delle attività.
Secondo Massimo Diana, il contributo dell’organizzazione sarà orientato a trasformare le priorità nazionali in progetti pronti per l’attuazione, rafforzando al tempo stesso le capacità delle istituzioni keniote.
La collaborazione comprenderà anche la sostenibilità della gestione successiva alla costruzione.
Un’infrastruttura irrigua, infatti, non produce benefici duraturi soltanto perché viene completata. Richiede manutenzione, gestione efficiente dell’acqua, capacità organizzativa e risorse economiche sufficienti per mantenere operative le strutture.
Per questo motivo, il governo sta valutando anche il rafforzamento delle associazioni degli utilizzatori dell’acqua irrigua e delle cooperative agricole.
Queste organizzazioni possono contribuire alla gestione degli impianti, alla distribuzione delle risorse e al miglioramento dell’accesso degli agricoltori ai finanziamenti e ai mercati.
Un ulteriore tema riguarda la sostenibilità dei costi operativi.
Le autorità stanno esaminando possibili aggiornamenti del quadro regolamentare, compresa l’introduzione o la revisione di tariffe destinate a sostenere la manutenzione dei sistemi irrigui.
Eventuali misure di questo tipo dovranno però considerare la capacità economica degli agricoltori, soprattutto delle piccole aziende, per evitare che i costi di accesso all’acqua compromettano la sostenibilità delle attività produttive.
Sicurezza alimentare: il problema delle importazioni di mais
Il rafforzamento dell’irrigazione assume un significato particolare alla luce dell’andamento della produzione alimentare keniota.
Secondo i dati del Kenya National Bureau of Statistics (KNBS), la produzione nazionale di mais è aumentata da 44,8 milioni di sacchi nel 2024 a 45,8 milioni nel 2025, registrando una crescita di circa il 2,2%.
Il dato indica un miglioramento dei volumi produttivi, ma evidenzia anche la difficoltà di raggiungere livelli sufficienti per soddisfare stabilmente la domanda interna.
Nello stesso periodo, infatti, le importazioni di mais non macinato sono aumentate del 51,4%, raggiungendo 468.109 tonnellate nel 2025, rispetto alle circa 309.274 tonnellate dell’anno precedente.
L’aumento delle importazioni, nonostante la crescita della produzione nazionale, mostra come la disponibilità interna continui a essere influenzata da fattori quali domanda alimentare, fabbisogno dell’industria mangimistica, condizioni climatiche e dinamiche commerciali.
Le autorità keniote considerano quindi prioritario rafforzare la capacità di produzione nazionale, soprattutto per le colture alimentari strategiche.
Il mais rappresenta uno degli alimenti fondamentali della dieta keniota ed è utilizzato anche nella produzione di mangimi destinati agli allevamenti.
Le oscillazioni della sua disponibilità possono incidere sui prezzi alimentari e sui costi di produzione di altri comparti agricoli.
Lo sviluppo dell’irrigazione potrebbe contribuire a ridurre parte della vulnerabilità associata alle precipitazioni irregolari, migliorando la continuità produttiva nelle aree idonee.
Tuttavia, l’espansione irrigua non garantisce automaticamente la riduzione delle importazioni.
Il risultato dipenderà anche dalla selezione delle colture, dai costi produttivi, dalla disponibilità di sementi e fertilizzanti, dalle infrastrutture di stoccaggio e dall’efficienza delle reti di commercializzazione.
Per questo motivo, la strategia nazionale dovrà integrare lo sviluppo dell’irrigazione con politiche dedicate alla produttività agricola e all’organizzazione delle filiere.
Il ruolo del riso e la modernizzazione degli impianti esistenti
Accanto al mais, un’altra coltura destinata a beneficiare degli investimenti irrigui è il riso.
Il Kenya presenta un divario significativo tra produzione interna e consumo nazionale, che rende necessario ricorrere alle importazioni.
Secondo i dati richiamati dalle autorità durante la firma dell’accordo, il consumo annuale di riso si attesta intorno a 1,1 milioni di tonnellate, mentre la produzione nazionale rimane nettamente inferiore.
Negli ultimi quattro anni, il governo ha ampliato di circa 114.000 acri le superfici irrigate, contribuendo all’aumento della produzione risicola.
La produzione nazionale di riso è passata, secondo le dichiarazioni istituzionali, da circa 192.000 a 355.000 tonnellate, anche grazie agli interventi sulle infrastrutture e all’espansione delle aree coltivate.
Le autorità intendono proseguire questa strategia attraverso nuovi programmi, compreso il Kenya Rice Irrigation for Sustainable Economies, sostenuto dalla Banca mondiale.
Gli interventi potranno riguardare l’ammodernamento dei sistemi di distribuzione dell’acqua, la meccanizzazione delle attività agricole e l’impiego di tecnologie destinate a migliorare l’efficienza energetica.
Tra le possibilità considerate figurano anche infrastrutture alimentate da energia solare, capaci di ridurre la dipendenza da combustibili convenzionali nei sistemi di pompaggio.
L’effettiva convenienza delle diverse soluzioni dipenderà dalle caratteristiche degli impianti, dalla disponibilità delle risorse idriche e dai costi complessivi di realizzazione e manutenzione.
Cambiamenti climatici e gestione sostenibile dell’acqua
La collaborazione con UNOPS attribuisce particolare importanza alla resilienza climatica.
Il Kenya è esposto a periodi di siccità e precipitazioni intense che possono compromettere la produttività agricola e danneggiare le infrastrutture.
Gli impianti irrigui devono quindi essere progettati considerando non soltanto la disponibilità media di acqua, ma anche gli scenari di variabilità climatica e le possibili conseguenze di eventi meteorologici estremi.
La qualità delle opere rappresenta una condizione decisiva.
Infrastrutture non adeguatamente progettate possono risultare vulnerabili alle alluvioni, all’erosione e ai problemi di gestione dei flussi idrici.
UNOPS contribuirà a integrare valutazioni climatiche, ambientali e sociali nelle diverse fasi dei progetti, dalla preparazione iniziale alla realizzazione e manutenzione.
Questa impostazione punta a ridurre i rischi di danneggiamento e a migliorare la sostenibilità degli investimenti nel lungo periodo.
La gestione dell’acqua rappresenta inoltre una questione ambientale delicata.
L’espansione delle superfici irrigate può aumentare la domanda di risorse idriche, rendendo necessario un attento equilibrio tra agricoltura, consumi domestici, ecosistemi e altre attività economiche.
Per garantire risultati sostenibili sarà quindi importante valutare la disponibilità delle risorse nei diversi bacini, promuovere tecniche efficienti e prevenire fenomeni di degrado del suolo.
La modernizzazione degli impianti esistenti potrà contribuire a migliorare l’efficienza attraverso una distribuzione più controllata dell’acqua e una migliore gestione delle infrastrutture.
Anche la partecipazione delle comunità locali sarà importante per individuare soluzioni coerenti con le esigenze territoriali.
Kenya e Nazioni Unite, accordo quinquennale per rivoluzionare l’irrigazione: piano da 598 miliardi di scellini per rafforzare la sicurezza alimentare e ridurre le importazioni
NAIROBI, 25 novembre 2026 – Il Kenya accelera la modernizzazione del proprio sistema agricolo attraverso un nuovo accordo strategico con le Nazioni Unite, finalizzato allo sviluppo delle infrastrutture irrigue, alla mobilitazione di investimenti pubblici e privati e al rafforzamento della sicurezza alimentare nazionale. Lunedì 23 novembre 2026, il governo keniota e l’Ufficio delle Nazioni Unite per i servizi di progetto (UNOPS) hanno sottoscritto un memorandum d’intesa quinquennale destinato a sostenere la realizzazione di nuovi progetti di irrigazione, migliorare l’efficienza delle infrastrutture esistenti e favorire l’accesso ai finanziamenti internazionali per il clima.
L’intesa si inserisce nel quadro del National Irrigation Sector Investment Plan (NISIP) 2025-2035, il programma decennale con il quale Nairobi intende ampliare di circa 405.000 ettari, equivalenti a un milione di acri, le superfici agricole irrigate entro il 2035.
Il piano prevede investimenti complessivi stimati in 598 miliardi di scellini kenioti, pari a circa 4,6 miliardi di dollari, destinati all’espansione delle aree irrigue, alla riqualificazione delle strutture esistenti e al miglioramento della gestione delle risorse idriche.
L’obiettivo è ridurre la vulnerabilità del settore agricolo rispetto all’irregolarità delle precipitazioni, aumentare la produttività delle coltivazioni e limitare la dipendenza dalle importazioni alimentari, che continuano a rappresentare una voce significativa della bilancia commerciale del Paese.
L’accordo è stato firmato dal Dipartimento di Stato per l’Irrigazione del Ministero dell’Acqua, dei Servizi Igienico-Sanitari e dell’Irrigazione del Kenya e dall’UNOPS, organismo delle Nazioni Unite specializzato nella gestione di progetti, nello sviluppo infrastrutturale e nelle procedure di approvvigionamento.
Alla cerimonia hanno partecipato il segretario principale per l’Irrigazione, Ephantus Kimotho, e il direttore dell’UNOPS per l’Africa orientale e meridionale, Massimo Diana.
La collaborazione è stata presentata come uno strumento per rafforzare le capacità tecniche del governo nella progettazione delle infrastrutture e nella preparazione di iniziative capaci di attrarre finanziamenti da investitori privati, istituzioni multilaterali e fondi internazionali per lo sviluppo sostenibile.
Secondo le autorità keniote, uno dei principali ostacoli alla realizzazione dei programmi irrigui non riguarda esclusivamente la disponibilità di risorse finanziarie, ma anche la capacità di predisporre progetti tecnicamente solidi, economicamente sostenibili e conformi ai requisiti richiesti dagli investitori.
L’intervento di UNOPS punta quindi a migliorare la qualità della progettazione, ridurre i rischi legati alla realizzazione delle opere e rafforzare la credibilità finanziaria delle iniziative.
L’organizzazione fornirà assistenza nella preparazione e strutturazione dei progetti, negli studi di fattibilità, nelle procedure di appalto e nelle valutazioni di impatto ambientale e sociale.
Il sostegno comprenderà anche attività di gestione delle infrastrutture, rafforzamento delle capacità istituzionali e individuazione di soluzioni per garantire la sostenibilità degli impianti nel lungo periodo.
Un elemento centrale sarà rappresentato dall’integrazione dei rischi climatici nella progettazione.
Le infrastrutture idriche devono infatti confrontarsi con condizioni ambientali sempre più variabili, caratterizzate da periodi di siccità, precipitazioni intense e fenomeni alluvionali che possono compromettere la continuità delle attività agricole.
La realizzazione di nuovi sistemi irrigui dovrà quindi considerare non soltanto il fabbisogno idrico delle colture, ma anche la capacità delle opere di resistere a eventi meteorologici estremi e di funzionare in condizioni climatiche differenti.
Il Kenya considera l’irrigazione una componente essenziale della propria strategia per aumentare la produzione alimentare e rafforzare la resilienza delle comunità rurali.
Una parte considerevole dell’agricoltura nazionale continua a dipendere dalle precipitazioni stagionali, rendendo i raccolti vulnerabili alle anomalie climatiche.
L’espansione delle superfici irrigate potrebbe contribuire a rendere più prevedibile la produzione, favorire una maggiore diversificazione delle colture e consentire, dove le condizioni lo permettono, più cicli agricoli durante l’anno.
Il programma nazionale parte da una superficie attualmente irrigata di circa 778.000 acri, equivalenti a poco meno di 315.000 ettari.
Secondo il segretario Kimotho, il governo punta ad aggiungere un ulteriore milione di acri entro il 2035, valorizzando contemporaneamente le infrastrutture già disponibili.
Il NISIP non prevede quindi soltanto la costruzione di nuovi impianti, ma anche un programma di modernizzazione delle reti esistenti.
Questa impostazione risponde alla necessità di migliorare l’efficienza degli investimenti pubblici già effettuati, ridurre le perdite idriche e aumentare la produttività delle superfici agricole che dispongono di strutture irrigue.
Una parte delle infrastrutture esistenti presenta infatti margini di miglioramento nella distribuzione dell’acqua, nella manutenzione delle opere e nell’organizzazione dei servizi destinati agli agricoltori.
La riqualificazione dei sistemi può contribuire ad aumentare l’efficienza delle risorse disponibili senza richiedere necessariamente l’espansione delle superfici coltivate.
Il programma nazionale individua differenti percorsi di investimento, comprendenti lo sviluppo dell’irrigazione promossa direttamente dagli agricoltori, il miglioramento delle infrastrutture pubbliche, l’iniziativa delle imprese private, i progetti nelle aree aride e semiaride e il rafforzamento degli impianti gestiti dalle comunità locali.
L’approccio mira a coinvolgere soggetti diversi, riconoscendo che le esigenze di una piccola azienda agricola possono essere molto differenti da quelle di un grande progetto commerciale.
La realizzazione di infrastrutture adeguate alle caratteristiche territoriali e produttive rappresenta quindi una condizione essenziale per garantire risultati sostenibili.
Finanziamenti misti e investimenti privati: la nuova strategia del Kenya
Uno degli aspetti più importanti dell’accordo riguarda la mobilitazione delle risorse necessarie per attuare il piano decennale.
Il governo keniota intende superare un modello di sviluppo irrigatorio finanziato prevalentemente attraverso la spesa pubblica, favorendo una maggiore partecipazione degli operatori privati.
Secondo il quadro finanziario del NISIP, circa il 61% degli investimenti, pari a 365 miliardi di scellini, dovrebbe provenire dal settore privato, mentre il restante 39%, equivalente a circa 233 miliardi, sarebbe sostenuto dal governo e dai partner per lo sviluppo.
Questa ripartizione evidenzia la volontà di utilizzare strumenti di finanziamento misto, comunemente indicati come blended finance.
Il meccanismo combina risorse pubbliche, contributi di istituzioni internazionali e capitali privati, con l’obiettivo di rendere finanziabili progetti che potrebbero risultare troppo complessi o rischiosi per essere sostenuti da una sola categoria di investitori.
La partecipazione pubblica può contribuire a finanziare opere di interesse collettivo, mentre gli investimenti privati possono sostenere attività produttive, infrastrutture commerciali e servizi collegati all’irrigazione.
Per attrarre capitali sarà tuttavia necessario definire modelli economici credibili, procedure trasparenti e strumenti adeguati di gestione dei rischi.
L’accordo con UNOPS assume quindi una funzione preparatoria fondamentale.
Ephantus Kimotho ha infatti chiarito che il memorandum non costituisce un accordo di finanziamento diretto e non comporta lo stanziamento automatico dei 598 miliardi di scellini previsti dal piano.
La partnership serve soprattutto a preparare progetti finanziabili, individuare le opportunità di investimento e strutturare accordi specifici in funzione delle caratteristiche delle singole iniziative.
La distinzione è importante perché l’effettiva mobilitazione dei capitali rimane una delle principali sfide del programma.
L’assistenza tecnica internazionale potrà contribuire a ridurre le incertezze progettuali, ma non sostituirà la necessità di ottenere finanziamenti concreti e completare le procedure autorizzative.
UNOPS metterà a disposizione competenze specialistiche per migliorare gli studi di fattibilità, la gestione degli appalti, la valutazione dei rischi e il coordinamento delle attività.
Secondo Massimo Diana, il contributo dell’organizzazione sarà orientato a trasformare le priorità nazionali in progetti pronti per l’attuazione, rafforzando al tempo stesso le capacità delle istituzioni keniote.
La collaborazione comprenderà anche la sostenibilità della gestione successiva alla costruzione.
Un’infrastruttura irrigua, infatti, non produce benefici duraturi soltanto perché viene completata. Richiede manutenzione, gestione efficiente dell’acqua, capacità organizzativa e risorse economiche sufficienti per mantenere operative le strutture.
Per questo motivo, il governo sta valutando anche il rafforzamento delle associazioni degli utilizzatori dell’acqua irrigua e delle cooperative agricole.
Queste organizzazioni possono contribuire alla gestione degli impianti, alla distribuzione delle risorse e al miglioramento dell’accesso degli agricoltori ai finanziamenti e ai mercati.
Un ulteriore tema riguarda la sostenibilità dei costi operativi.
Le autorità stanno esaminando possibili aggiornamenti del quadro regolamentare, compresa l’introduzione o la revisione di tariffe destinate a sostenere la manutenzione dei sistemi irrigui.
Eventuali misure di questo tipo dovranno però considerare la capacità economica degli agricoltori, soprattutto delle piccole aziende, per evitare che i costi di accesso all’acqua compromettano la sostenibilità delle attività produttive.
Sicurezza alimentare: il problema delle importazioni di mais
Il rafforzamento dell’irrigazione assume un significato particolare alla luce dell’andamento della produzione alimentare keniota.
Secondo i dati del Kenya National Bureau of Statistics (KNBS), la produzione nazionale di mais è aumentata da 44,8 milioni di sacchi nel 2024 a 45,8 milioni nel 2025, registrando una crescita di circa il 2,2%.
Il dato indica un miglioramento dei volumi produttivi, ma evidenzia anche la difficoltà di raggiungere livelli sufficienti per soddisfare stabilmente la domanda interna.
Nello stesso periodo, infatti, le importazioni di mais non macinato sono aumentate del 51,4%, raggiungendo 468.109 tonnellate nel 2025, rispetto alle circa 309.274 tonnellate dell’anno precedente.
L’aumento delle importazioni, nonostante la crescita della produzione nazionale, mostra come la disponibilità interna continui a essere influenzata da fattori quali domanda alimentare, fabbisogno dell’industria mangimistica, condizioni climatiche e dinamiche commerciali.
Le autorità keniote considerano quindi prioritario rafforzare la capacità di produzione nazionale, soprattutto per le colture alimentari strategiche.
Il mais rappresenta uno degli alimenti fondamentali della dieta keniota ed è utilizzato anche nella produzione di mangimi destinati agli allevamenti.
Le oscillazioni della sua disponibilità possono incidere sui prezzi alimentari e sui costi di produzione di altri comparti agricoli.
Lo sviluppo dell’irrigazione potrebbe contribuire a ridurre parte della vulnerabilità associata alle precipitazioni irregolari, migliorando la continuità produttiva nelle aree idonee.
Tuttavia, l’espansione irrigua non garantisce automaticamente la riduzione delle importazioni.
Il risultato dipenderà anche dalla selezione delle colture, dai costi produttivi, dalla disponibilità di sementi e fertilizzanti, dalle infrastrutture di stoccaggio e dall’efficienza delle reti di commercializzazione.
Per questo motivo, la strategia nazionale dovrà integrare lo sviluppo dell’irrigazione con politiche dedicate alla produttività agricola e all’organizzazione delle filiere.
Il ruolo del riso e la modernizzazione degli impianti esistenti
Accanto al mais, un’altra coltura destinata a beneficiare degli investimenti irrigui è il riso.
Il Kenya presenta un divario significativo tra produzione interna e consumo nazionale, che rende necessario ricorrere alle importazioni.
Secondo i dati richiamati dalle autorità durante la firma dell’accordo, il consumo annuale di riso si attesta intorno a 1,1 milioni di tonnellate, mentre la produzione nazionale rimane nettamente inferiore.
Negli ultimi quattro anni, il governo ha ampliato di circa 114.000 acri le superfici irrigate, contribuendo all’aumento della produzione risicola.
La produzione nazionale di riso è passata, secondo le dichiarazioni istituzionali, da circa 192.000 a 355.000 tonnellate, anche grazie agli interventi sulle infrastrutture e all’espansione delle aree coltivate.
Le autorità intendono proseguire questa strategia attraverso nuovi programmi, compreso il Kenya Rice Irrigation for Sustainable Economies, sostenuto dalla Banca mondiale.
Gli interventi potranno riguardare l’ammodernamento dei sistemi di distribuzione dell’acqua, la meccanizzazione delle attività agricole e l’impiego di tecnologie destinate a migliorare l’efficienza energetica.
Tra le possibilità considerate figurano anche infrastrutture alimentate da energia solare, capaci di ridurre la dipendenza da combustibili convenzionali nei sistemi di pompaggio.
L’effettiva convenienza delle diverse soluzioni dipenderà dalle caratteristiche degli impianti, dalla disponibilità delle risorse idriche e dai costi complessivi di realizzazione e manutenzione.
Cambiamenti climatici e gestione sostenibile dell’acqua
La collaborazione con UNOPS attribuisce particolare importanza alla resilienza climatica.
Il Kenya è esposto a periodi di siccità e precipitazioni intense che possono compromettere la produttività agricola e danneggiare le infrastrutture.
Gli impianti irrigui devono quindi essere progettati considerando non soltanto la disponibilità media di acqua, ma anche gli scenari di variabilità climatica e le possibili conseguenze di eventi meteorologici estremi.
La qualità delle opere rappresenta una condizione decisiva.
Infrastrutture non adeguatamente progettate possono risultare vulnerabili alle alluvioni, all’erosione e ai problemi di gestione dei flussi idrici.
UNOPS contribuirà a integrare valutazioni climatiche, ambientali e sociali nelle diverse fasi dei progetti, dalla preparazione iniziale alla realizzazione e manutenzione.
Questa impostazione punta a ridurre i rischi di danneggiamento e a migliorare la sostenibilità degli investimenti nel lungo periodo.
La gestione dell’acqua rappresenta inoltre una questione ambientale delicata.
L’espansione delle superfici irrigate può aumentare la domanda di risorse idriche, rendendo necessario un attento equilibrio tra agricoltura, consumi domestici, ecosistemi e altre attività economiche.
Per garantire risultati sostenibili sarà quindi importante valutare la disponibilità delle risorse nei diversi bacini, promuovere tecniche efficienti e prevenire fenomeni di degrado del suolo.
La modernizzazione degli impianti esistenti potrà contribuire a migliorare l’efficienza attraverso una distribuzione più controllata dell’acqua e una migliore gestione delle infrastrutture.
Anche la partecipazione delle comunità locali sarà importante per individuare soluzioni coerenti con le esigenze territoriali.