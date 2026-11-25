Direttore Responsabile: Laura Sutto

Alla vigilia della Giornata Internazione per l'eliminazione delle violenza contro le donne il Consiglio regionale ha discusso della Proposta di Legge di Fratelli d'Italia, primo firmatario il consigliere Tommaso Scatigna. Di seguito la sua dichiarazione.

"È decisamente significativo per me che la mia Proposta di Legge per la tutela e l'assistenza delle donne vittime di violenza nei presidi ospedalieri privi di percorsi dedicati sia stata discussa in aula alla vigilia della Giornata Internazione per l'eliminazione delle violenza contro le donne. Una proposta che avevo già presentato nella passata legislatura, ma che in questa ha trovato la condizione dell'intero gruppo regionale di Fratelli d'Italia, ma anche il favore di tutti i colleghi sia di maggioranza sia di opposizione, che stasera sono rimasti non solo fino a sera per affrontare il tema e si sono impegnati a trovare risorse finanziarie per dare alle parole anche certezze.

Una proposta di legge che nasce anche dalla mia precedente esperienza di sindaco di un piccolo centro, Oggi, infatti, l'assistenza adeguata è concentrata soprattutto nei grandi ospedali o nei centri urbani, mentre nei presidi territoriali l'accoglienza è spesso disomogenea e, in alcuni casi, del tutto inadeguata. Ne derivano disparità di trattamento e ostacoli all'emersione del fenomeno, soprattutto nelle aree interne e rurali, dove più forte è la condizione di isolamento delle vittime. Quindi la PdL nasce dall'esigenza di garantire un accesso uniforme e sicuro all'assistenza sanitaria e psicologica per le donne vittime di violenza che si rivolgono a presidi ospedalieri minori, spesso privi di percorsi dedicati, come i cosiddetti 'Percorsi Rosa', o di unità specializzate.

La proposta intende superare tali criticità introducendo nei presidi ospedalieri privi di percorsi dedicati i Punti di Accoglienza Temporanea, con personale formato e spazi riservati, e prevedendo la nomina di un referente ospedaliero che garantisca il collegamento con i centri antiviolenza, i servizi sociali e le forze dell'ordine. I presidi sono inoltre inseriti in una rete territoriale di supporto, coordinata dalle Aziende Sanitarie Locali, capace di assicurare reperibilità h24 e percorsi di trasferimento protetto verso le strutture specializzate. Un aspetto centrale è rappresentato dalla formazione obbligatoria del personale sanitario, indispensabile per riconoscere tempestivamente le diverse forme di violenza, gestire adeguatamente la presa in carico della vittima e garantire la corretta tutela medico-legale delle prove. Particolare attenzione è riservata alla tutela della riservatezza e della dignità delle donne che chiedono aiuto, affinché l'accoglienza avvenga in condizioni di pieno rispetto della persona e nel quadro della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. La ratio della proposta è chiara: chiedere aiuto non deve mai dipendere dalla geografia. Ogni donna, sia che viva in una grande città sia che risieda in un piccolo comune, deve poter trovare nell'ospedale più vicino una porta sicura di accesso alla protezione, alla cura e a un percorso concreto di uscita dalla violenza. Il mio auspicio è che questa proposta di legge, nata da una idea di Michela Piccione e Krizia Colaianni che desidero ringraziare, possa essere votata unanimemente e in tempi rapidi dall'assise regionale, considerato il carattere purtroppo drammaticamente emergenziale della violenza sulle donne"./comunicato