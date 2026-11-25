(AGENPARL) - Roma, 25 Novembre 2026 - Conclusi i lavori del Consiglio regionale con l'impegno dell'Aula di approfondire con la più ampia condivisione possibile, la proposta di legge del consigliere Tommaso Scatigna (FDI). Una iniziativa legislativa che contiene "Norme di tutela e assistenza delle donne vittime di violenza nei presidi ospedalieri privi di percorsi dedicati".
Accade proprio oggi, "un valore simbolico importante" – ha detto il consigliere Scatigna – il giorno prima della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, una ricorrenza istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999.
Presto la legge inizierà il suo percorso nella Commissione competente.
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