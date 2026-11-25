(AGENPARL) - Roma, 25 Novembre 2026 - *Approvata all'unanimità dal Consiglio regionale la proposta di legge:
"Istituzione della Giornata regionale della prevenzione stradale e della
guida responsabile"*
*Il commento del presidente Decaro*
"L'articolo 1 del testo di legge approvato oggi in Consiglio regionale
esprime il senso più profondo della volontà del Consiglio di fare tutto ciò
che è in nostro potere per prevenire gli incidenti stradali e
sensibilizzare tutti i cittadini sulla sicurezza stradale". Lo dichiara il
presidente *Antonio Decaro*.
"La Regione Puglia riconosce la sicurezza stradale quale valore
fondamentale di interesse pubblico e promuove iniziative volte alla
prevenzione degli incidenti stradali e alla diffusione della cultura della
guida responsabile".
Queste parole sono un impegno e un dovere che tutti noi abbiamo nei
confronti della cittadinanza e nel rispetto di tutte le vittime della
strada e delle famiglie che oggi piangono i loro cari morti in un
incidente. Per questo abbiamo accolto con favore la proposta di alcuni
consiglieri regionali della minoranza e condiviso subito l'iniziativa che
ci porterà a lavorare nei prossimi mesi su diversi fronti per continuare a
lavorare sulla sicurezza stradale e sulla prevenzione degli incidenti.
Perché in tanti casi è possibile evitare gli incidenti prestando più
attenzione, guidando responsabilmente ed evitando di correre quei rischi
che possono mettere la nostra vita e la vita degli altri in pericolo. Se
con questa legge e con le attività che ne scaturiranno, con le iniziative
che sapremo mettere in campo in collaborazione con le Polizie locali, con i
Comuni, con le Province, con le associazioni riusciranno a salvare anche
solo una vita umana allora avremo dato un senso al nostro lavoro e
all'impegno che abbiamo preso con la comunità pugliese il giorno in cui
siamo entrati in quest'aula".