(AGENPARL) - Roma, 25 Novembre 2026 - Roma 24 novembre – "La ricerca Save the Children-Istat diffusa oggi mostra un dato agghiacciante: su quasi 1,6 milioni di donne che hanno subito violenze, c'è un gruppo di vittime silenti, composto prevalentemente da donne tra i 25 e i 44 anni. In questo gruppo, appena il 40,5% riconosce la violenza subita come reato e solo il 4,7% denuncia: un dato che segnala il rischio concreto di normalizzare la violenza. La politica si assuma le proprie responsabilità: sono necessari educazione al rispetto, alle relazioni e al consenso nelle scuole; educazione digitale contro gli abusi online e hate speech; sostegno per madri e figli. È cruciale inoltre assicurare un supporto economico per le vittime e una rete stabile tra servizi, società civile, esperti in ogni campo e magistratura. La paura e il silenzio delle vittime sono una responsabilità politica".
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